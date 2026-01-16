Відео
В Лівіньо пройдуть найефектніші змагання на Олімпійських іграх

Дата публікації: 16 січня 2026 23:55
Лівіньо на Олімпіаді-2026: лижна акробатика та могул — головна арена фристайлу
Парк для лижної акробатики та могула в Лівіньо. Фото: Reuters

Парк для лижної акробатики та могула в Лівіньо стане однією з найдинамічніших локацій зимових Олімпійських ігор 2026. Тут вирішуватиметься доля медалей у найбільш видовищних дисциплінах фристайлу.

Саме в Лівіньо спортсмени демонструватимуть максимальну вибухову силу, точність і технічну складність трюків на межі можливостей, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Лівіньо цього року має здивувати

Лівіньо вже багато років має репутацію одного з провідних європейських центрів фристайлу. Курорт регулярно приймає міжнародні старти та тренувальні збори провідних збірних, а умови підготовки дозволяють відпрацьовувати найскладніші елементи в стабільному високогірному середовищі.

Під час Олімпіади 2026 року тут відбудуться змагання з лижної акробатики, могулу та дуального могулу — дисциплін, у яких результат визначається не лише швидкістю, а й якістю виконання кожного елементу.

Парк для лыжной акробатики и могула в Ливиньо
Глядацька інфраструктура Лівіньо спроєктована так, щоб уболівальники перебували максимально близько до подій. Траси розташовані компактно, що дозволяє спостерігати за розгоном, польотом і приземленням спортсменів майже з однієї точки.

Ключовим елементом траси є панорамна тераса біля фінішу, з якої відкривається огляд одразу на обидві траси — для лижної акробатики і могулів, що є рідкістю для стартів такого рівня.

Траса для лижної акробатики в Лівіньо створена з прицілом на виконання максимально складних програм. Профіль трамплінів дозволяє спортсменам стабільно виконувати подвійні та потрійні сальто, багатообертові комбінації й демонструвати одні з найвищих польотів у сезоні. Для суддів це означає підвищені вимоги до якості виконання, а для глядачів — постійну напругу до останньої спроби.

Могульна траса, своєю чергою, є випробуванням на витривалість і технічну чистоту. Щільні серії горбів, швидкі переходи та вирішальний стрибок на фініші мінімізують можливість помилок. Будь-яке порушення ритму або втрата швидкості миттєво впливає на підсумковий бал, що робить ці старти одними з найнепередбачуваніших на Іграх.

Після завершення Олімпіади 2026 року Лівіньо збереже статус міжнародного центру фристайлу. Оновлена інфраструктура дозволить і надалі приймати етапи Кубка світу, великі тренувальні збори та розвивати молодіжні програми. Для регіону це означає не разову олімпійську подію, а довготривалий заробіток на спортсменах та туристах.

Нагадаємо, раніше ми назвали імена спортсменів, які можуть здивувати в олімпійській збірній Україні.

Також ми показали олімпійську арену зі стрибків з трампліна.

Олімпійські ігри олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 лижна акробатика
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
