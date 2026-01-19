Відео
Головна Олімпіада Російські спортсмени пропустять Олімпіаду через Крим

Російські спортсмени пропустять Олімпіаду через Крим

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:47
Росія втратила квоти на Олімпіаді-2026 через Крим
Російський спортсмен Ігор Омелін. Фото: instagram.com/omelinigor/

Жоден представник збірної Росії зі скі-кросу не отримав нейтрального статусу. Усі ці спортсмени втратили шанси на участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Причиною стали незаконні візити російських спортсменів на територію анексованого Криму, які були зафіксовані та задокументовані в останні роки, повідомляє "Главком".

Читайте також:

Після початку повномасштабного вторгнення РФ російські фрістайлісти системно проводили тренувальні збори в Криму, потрапляючи туди в обхід українського прикордонного та митного контролю. Ба більше, анексований півострів фактично перетворився для них на постійну базу підготовки — збори там проходили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках.

Сергей Ридзик
Сергій Рідзік під час тренування. Фото: instagram.com/ridzon_sx/

Хто з росіян не поїде на ОІ-2026

Серед спортсменів, які незаконно відвідували Алушту, опинилися учасники Олімпіади-2022: Сергій Рідзік, Ігор Омелін, Кирило Сисоєв, Єлизавета Панкратова та Наталя Шеріна. Також у Криму тренувалися бронзовий призер чемпіонату світу Андрій Герасимов та срібний медаліст юнацьких Олімпійських ігор Артем Бажин.

Усю зібрану інформацію передали в Міжнародну федерацію лижного спорту і Федерацію лижного спорту України. У підсумку жоден член збірної Росії зі скі-кросу не був допущений до змагань у нейтральному статусі, а отже, не зможе виступити на Олімпіаді-2026. При цьому процес перевірки з боку FIS залишався закритим, і офіційно невідомо, хто саме з росіян подавав заявки на нейтральний статус.

Нагадаємо, раніше ми детально розповіли про парк для лижної акробатики та могулу в Лівіньо, де пройде Олімпіада-2026.

Український фігурист Кирило Марсак напередодні ОІ-2026 оновив особистий рекорд.

Автор:
Ярослав Білий
Автор:
Ярослав Білий
