Марсак, Підручний та інші надії України на Олімпіаді-2026

Дмитро Підручний святкує перемогу. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

До зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортині-д'Ампеццо залишилося менш як місяць, і вже зараз можна окреслити коло українських спортсменів, які підходять до олімпійського циклу в статусі реальних надій.

Попри складні умови підготовки та обмежені ресурси, Україна зберігає конкурентоспроможних атлетів у низці зимових дисциплін, повідомляє портал Новини.LIVE.

Традиційно для останніх років олімпійські надії України перед зимовими Іграми виглядають скромніше, ніж напередодні літніх турнірів. Однак національна команда має, на кого розраховувати перед ОІ-2026. Ідеться не про гарантовані медалі, а про спортсменів, які за результатами міжнародних стартів, стабільністю виступів та поточним статусом входять до числа тих, хто формує ядро олімпійської команди. Саме ці фактори дозволяють розглядати їх як ключових представників країни на Іграх-2026.

Дмитро Підручний на дистанції. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Хто здатен боротися за медалі на Олімпіаді

Одним із головних орієнтирів збірної залишається біатлон, де важливу роль продовжує відігравати Дмитро Підручний. Досвід виступів на Олімпіадах та чемпіонатах світу, а також стабільність в естафетних перегонах роблять його одним із найнадійніших елементів команди в олімпійському циклі.

У жіночому біатлоні увага, як і раніше, прикута до Анастасії Меркушиної, яка залишається одним із найдосвідченіших і найстійкіших варіантів збірної. Її здатність витримувати щільний календар і зберігати рівень протягом сезону дозволяє розглядати її як потенційну учасницю вирішальних олімпійських стартів.

У лижних видах особливе місце посідає Євген Марусяк, який останніми сезонами закріпився в основному складі Кубка світу зі стрибків з трампліна. Регулярні виступи серед найсильніших збірних і поступальний прогрес підтверджують його конкурентоспроможність на міжнародному рівні.

Спортсмени, які досягли максимального прогресу

У фігурному катанні Україну на Олімпіаді-2026 представить Кирило Марсак, який завоював для країни олімпійську ліцензію в чоловічому одиночному катанні. При цьому українські танці на льоду і спортивні пари не змогли отримати ліцензії, хоча пари Марія Голіченко — Олексій Даренський та Дар'я Ларсон — Ілля Капран виступали на відбіркових турнірах та чемпіонаті Європи, демонструючи прогрес і зростання рівня.

Надія українського фігурного катання Кирило Марсак. Фото: Yuan Tian/NurPhoto via Getty Images

У санному спорті увага прикута до Андрія Мандзія, який стабільно виступає на етапах Кубка світу і поступово скорочує відставання від представників провідних зимових держав. Його результати дозволяють говорити про конкурентоспроможність України в дисципліні, де боротьба за високі місця традиційно вирізняється високою щільністю.

Цей список не є остаточним і може коригуватися по ходу олімпійського сезону. Однак саме ці спортсмени вже зараз формують основу збірної України та підходять до Олімпіади-2026 з позицій, які дозволяють розраховувати на гідне представництво країни на головному старті чотириріччя.

Нагадаємо, нещодавно українці здобули дві олімпійські ліцензії у стрибках з трампліна.

А російські спортсмени не зможуть потрапити на Олімпіаду-2026 через поїздки до Криму.