Головна Олімпіада На відкритті Олімпіади-2026 виступить світова зірка — хто це

На відкритті Олімпіади-2026 виступить світова зірка — хто це

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 17:01
Відкриття ОІ-2026 — до Мераї Кері приєднався Андреа Бочеллі
Італійський тенор Андреа Бочеллі. Фото: instagram.com/andreabocelliofficial/

Італійський тенор Андреа Бочеллі виступить на церемонії відкриття XXV Зимових Олімпійських ігор 2026 року, яка відбудеться 6 лютого в Мілані.

Він став другою світовою зіркою, підтвердженою для шоу, після Мерайя Кері, повідомляє Euronews.

Читайте також:

Організатори поки що свідомо зберігають інтригу та не розкривають формат участі зірок. Незрозуміло, чи з'являться Андреа Бочеллі та Мерайя Кері на сцені разом, чи їхні виступи будуть розділені. Відомо лише, що заради церемонії італійський тенор зробить паузу у своєму світовому гастрольному турі.

Андреа Бочелли
Андреа Бочеллі під час виступу. Фото: скріншот YouTube

Яким буде відкриття Олімпіади-2026

Шоу відкриття триватиме близько трьох годин та включатиме традиційний Парад спортсменів. Також очікується участь відомих італійських актрис: Сабріни Імпаччаторе та Матільди Де Анджеліс, що підкреслює ставку організаторів на національну культуру та кінематограф. При цьому частину церемоній планується провести одразу на кількох локаціях, що може зробити Олімпіаду-2026 найбільш "розтягнутою" в історії.

Андреа Бочеллі — одна з ключових фігур світової академічної сцени, чия кар'єра давно вийшла за рамки опери. Він виступав перед Папою Римським і в Білому домі, записував дуети з попвиконавцями й неодноразово бував в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії співак публічно підтримав Україну і 2022 року прихистив собаку з Куп'янська, який постраждав під час окупації.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Україна знову завоювала олімпійську ліцензію в сноубордингу.

А кілька російських спортсменів не зможуть поїхати на Ігри-2026 в Італію через Крим.

Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
