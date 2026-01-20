Открытие ОИ-2026 — к Мэрайе Кэри присоединился Андреа Бочелли

Итальянский тенор Андреа Бочелли. Фото: instagram.com/andreabocelliofficial/

Итальянский тенор Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года, которая состоится 6 февраля в Милане.

Он стал второй мировой звездой, подтвержденной для шоу, после Мэрайя Кэри, сообщает Euronews.

Организаторы пока сознательно сохраняют интригу и не раскрывают формат участия звезд. Неясно, появятся ли Андреа Бочелли и Мэрайя Кэри на сцене вместе или их выступления будут разделены. Известно лишь, что ради церемонии итальянский тенор сделает паузу в своем мировом гастрольном туре.

Андреа Бочелли во время выступления. Фото: скриншот YouTube

Каким будет открытие Олимпиады-2026

Шоу открытия продлится около трех часов и будет включать традиционный Парад спортсменов. Также ожидается участие известных итальянских актрис: Сабрины Импаччаторе и Матильды Де Анджелис, что подчёркивает ставку организаторов на национальную культуру и кинематограф. При этом часть церемоний планируется провести сразу на нескольких локациях, что может сделать Олимпиаду-2026 самой "растянутой" в истории.

Андреа Бочелли — одна из ключевых фигур мировой академической сцены, чья карьера давно вышла за рамки оперы. Он выступал перед Папой Римским и в Белом доме, записывал дуэты с поп-исполнителями и неоднократно бывал в Украине. После начала полномасштабного вторжения России певец публично поддержал Украину и в 2022 году приютил собаку из Купянска, пострадавшую во время оккупации.

Напомним, ранее стало известно о том, что Украина снова завоевала олимпийскую лицензию в сноубординге.

А несколько российских спортсменов не смогут поехать на Игры-2026 в Италию из-за Крыма.