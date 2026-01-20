Украина в напряженной борьбе завоевала лицензию в сноуборде на ОИ-2026

Украина осталась с одной лицензией в сноубординге на ОИ-2026
Олимпийская сборная Украины по сноубордингу получила одну олимпийскую лицензию на Игры-2026 в дисциплине параллельный слалом-гигант.
Квота была разыграна по итогам отборочного цикла, который завершился после этапа Кубка мира в болгарском Банско, сообщает портал Новини.LIVE.
В квалификационном периоде, стартовавшем в июле 2024 года, лицензии распределялись по мировому рейтингу, сформированному на основе выступлений на этапах Кубка мира и чемпионате мира. В параллельном слаломе-гиганте разыгрывалось по 32 путевки у мужчин и женщин, при этом каждая страна могла получить не более четырех квот на вид.
Аннамари Данча подтвердила статус
По итогам рейтинга Украина завоевала одну лицензию, которую принесла Аннамари Данча. Украинская спортсменка завершила отборочный цикл на 17-й позиции, набрав 465 очков, что позволило ей пробиться в число участниц Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Сезон-2025/26 стал для Данчи лучшим в карьере: на этапе Кубка мира в Давосе она остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место, а в Банско дошла до четвертьфинала. Для Украины это будет пятое олимпийское представительство в сноубординге в истории и третьи Игры подряд с одной квотой в этом виде.
Напомним, сразу нескольким российским спортсменам не дали визы в Италию на Олимпиаду из-за Крыма.
В прыжках с трамплина сборная Украины будет представлена на Играх-2026 сразу двумя спортсменами.
Читайте Новини.LIVE!