Украина в напряженной борьбе завоевала лицензию в сноуборде на ОИ-2026

Аннамари Данча во время спуска. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Олимпийская сборная Украины по сноубордингу получила одну олимпийскую лицензию на Игры-2026 в дисциплине параллельный слалом-гигант.

Квота была разыграна по итогам отборочного цикла, который завершился после этапа Кубка мира в болгарском Банско, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В квалификационном периоде, стартовавшем в июле 2024 года, лицензии распределялись по мировому рейтингу, сформированному на основе выступлений на этапах Кубка мира и чемпионате мира. В параллельном слаломе-гиганте разыгрывалось по 32 путевки у мужчин и женщин, при этом каждая страна могла получить не более четырех квот на вид.

Аннамари Данча едет на Олимпиаду. Фото: instagram.com/annamari_dancha/

Аннамари Данча подтвердила статус

По итогам рейтинга Украина завоевала одну лицензию, которую принесла Аннамари Данча. Украинская спортсменка завершила отборочный цикл на 17-й позиции, набрав 465 очков, что позволило ей пробиться в число участниц Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Сезон-2025/26 стал для Данчи лучшим в карьере: на этапе Кубка мира в Давосе она остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место, а в Банско дошла до четвертьфинала. Для Украины это будет пятое олимпийское представительство в сноубординге в истории и третьи Игры подряд с одной квотой в этом виде.

Напомним, сразу нескольким российским спортсменам не дали визы в Италию на Олимпиаду из-за Крыма.

В прыжках с трамплина сборная Украины будет представлена на Играх-2026 сразу двумя спортсменами.