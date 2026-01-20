Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Україна залишилася з однією ліцензією в сноубордингу на ОІ-2026

Україна залишилася з однією ліцензією в сноубордингу на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 12:13
Україна в напруженій боротьбі завоювала ліцензію в сноуборді на ОІ-2026
Аннамарі Данча під час спуску. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Олімпійська збірна України зі сноубордингу здобула одну олімпійську ліцензію на Ігри-2026 у дисципліні паралельний слалом-гігант.

Квоту було розіграно за підсумками відбіркового циклу, який завершився після етапу Кубка світу в болгарському Банско, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У кваліфікаційному періоді, що стартував у липні 2024 року, ліцензії розподілялися за світовим рейтингом, сформованим на основі виступів на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу. У паралельному слаломі-гіганті розігрувалося по 32 путівки у чоловіків і жінок, водночас кожна країна могла отримати не більше ніж чотири квоти на вид.

Аннамари Данча
Аннамарі Данча їде на Олімпіаду. Фото: instagram.com/annamari_dancha/

Аннамарі Данча підтвердила статус

За підсумками рейтингу Україна завоювала одну ліцензію, яку принесла Аннамарі Данча. Українська спортсменка завершила відбірковий цикл на 17-й позиції, набравши 465 очок, що дало їй змогу пробитися до числа учасниць Олімпіади в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Сезон-2025/26 став для Данчі найкращим у кар'єрі: на етапі Кубка світу в Давосі вона зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце, а в Банско дійшла до чвертьфіналу. Для України це буде п'яте олімпійське представництво в сноубордингу в історії та треті Ігри поспіль з однією квотою в цьому виді.

Нагадаємо, одразу кільком російським спортсменам не дали візи в Італію на Олімпіаду через Крим.

У стрибках з трампліна збірна України буде представлена на Іграх-2026 одразу двома спортсменами.

спорт Олімпійська збірна України сноубординг Олімпійські ігри-2026 Аннамарі Данча
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації