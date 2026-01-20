Україна в напруженій боротьбі завоювала ліцензію в сноуборді на ОІ-2026

Аннамарі Данча під час спуску. Фото: instagram.com/olympic_team_ukraine/

Олімпійська збірна України зі сноубордингу здобула одну олімпійську ліцензію на Ігри-2026 у дисципліні паралельний слалом-гігант.

Квоту було розіграно за підсумками відбіркового циклу, який завершився після етапу Кубка світу в болгарському Банско, повідомляє портал Новини.LIVE.

У кваліфікаційному періоді, що стартував у липні 2024 року, ліцензії розподілялися за світовим рейтингом, сформованим на основі виступів на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу. У паралельному слаломі-гіганті розігрувалося по 32 путівки у чоловіків і жінок, водночас кожна країна могла отримати не більше ніж чотири квоти на вид.

Аннамарі Данча їде на Олімпіаду. Фото: instagram.com/annamari_dancha/

Аннамарі Данча підтвердила статус

За підсумками рейтингу Україна завоювала одну ліцензію, яку принесла Аннамарі Данча. Українська спортсменка завершила відбірковий цикл на 17-й позиції, набравши 465 очок, що дало їй змогу пробитися до числа учасниць Олімпіади в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Сезон-2025/26 став для Данчі найкращим у кар'єрі: на етапі Кубка світу в Давосі вона зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце, а в Банско дійшла до чвертьфіналу. Для України це буде п'яте олімпійське представництво в сноубордингу в історії та треті Ігри поспіль з однією квотою в цьому виді.

