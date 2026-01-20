Україна в напруженій боротьбі завоювала ліцензію в сноуборді на ОІ-2026

Україна залишилася з однією ліцензією в сноубордингу на ОІ-2026
Олімпійська збірна України зі сноубордингу здобула одну олімпійську ліцензію на Ігри-2026 у дисципліні паралельний слалом-гігант.
Квоту було розіграно за підсумками відбіркового циклу, який завершився після етапу Кубка світу в болгарському Банско, повідомляє портал Новини.LIVE.
У кваліфікаційному періоді, що стартував у липні 2024 року, ліцензії розподілялися за світовим рейтингом, сформованим на основі виступів на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу. У паралельному слаломі-гіганті розігрувалося по 32 путівки у чоловіків і жінок, водночас кожна країна могла отримати не більше ніж чотири квоти на вид.
Аннамарі Данча підтвердила статус
За підсумками рейтингу Україна завоювала одну ліцензію, яку принесла Аннамарі Данча. Українська спортсменка завершила відбірковий цикл на 17-й позиції, набравши 465 очок, що дало їй змогу пробитися до числа учасниць Олімпіади в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.
Сезон-2025/26 став для Данчі найкращим у кар'єрі: на етапі Кубка світу в Давосі вона зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце, а в Банско дійшла до чвертьфіналу. Для України це буде п'яте олімпійське представництво в сноубордингу в історії та треті Ігри поспіль з однією квотою в цьому виді.
Нагадаємо, одразу кільком російським спортсменам не дали візи в Італію на Олімпіаду через Крим.
У стрибках з трампліна збірна України буде представлена на Іграх-2026 одразу двома спортсменами.
