Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 18:31
Сборная Украины по биатлону назвала состав женской команды на ОИ-2026
Лидер сборной Украины Юлия Джима. Фото: instagram.com/julidzhima/

Женская сборная Украины по биатлону определилась с основным составом на Зимние Олимпийские игры 2026 года. В нем нашлось место как опытным спортсменкам, так и надеждам команды. 

Об этом сообщил старший тренер команды Николай Зоц в эксклюзивном комментарии для "Суспільне Спорт".

В заявку вошли пять спортсменок, еще одна биатлонистка поедет на Игры в статусе запасной. В основной состав на Олимпиаду-2026 включены Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарья Чалик, Елена Городная и Александра Меркушина. 

Кристина Дмитренко
Кристина Дмитренкот согревается на турнире. Фото: instagram.com/kristi_dmit/

Кандидатами на роль запасной остаются Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко и Лилия Стеблина — окончательное решение по ним тренерский штаб примет после чемпионата Европы. 

На что претендует сборная Украины 

По словам Зоца, поездка на континентальное первенство носит стратегический характер и связана с возможными форс-мажорами перед Играми. При этом он дал понять, что именно пятерка, уже названная в основе, рассматривается как гарантированный олимпийский костяк команды.

Опыт выступлений на Олимпиадах среди нынешнего состава имеет только Юлия Джима. Для нее Игры-2026 станут четвертыми в карьере. Кристина Дмитренко остается единственной украинкой с очками в общем зачете Кубка мира текущего сезона, тогда как Меркушина, Чалик и Городная представляют новое поколение команды, для которого предстоящая Олимпиада станет первым серьезным испытанием такого уровня. 

Напомним, мы рассказали о главных олимпийских надеждах украинской команды на Играх-2026. 

Биатлон Сборная Украины по биатлону Юлия Джима Кристина Дмитренко Александра Меркушина Олимпийские игры-2026
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
