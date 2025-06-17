Як зірки досягають ідеального рум’янцю — розкрито секрет

Румяна. Фото: Freepik

Рум’яна — це не просто ще один тюбик у косметичці. Вони здатні буквально "оживити" обличчя, додати свіжості, ніби ви щойно повернулися з прогулянки на морському узбережжі. Але щоб рум’яна працювали на вас, а не проти вас, потрібно знати кілька важливих нюансів. І тут на допомогу приходить зірковий візажист Патрік Та — той самий, хто працює з Джіджі Хадід, Шей Мітчелл та іншими красунями, які завжди мають бездоганний вигляд.

Про це пише Parade.

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За яким принципом обирати рум’яна

За словами Патріка, найкращий вибір — це теплі відтінки рум’ян, які додають кольору, але не "перекривають" природний тон шкіри. Уникайте надто яскраво-помаранчевих тонів, особливо якщо у вас світла або холодна шкіра. Ідеальний варіант — рожево-персикові рум’яна: вони ніби підсвічують обличчя зсередини. Особливо добре вони працюють на більш зрілій шкірі, адже мають кремову текстуру з ефектом зволоження — не підкреслюють зморшки, а навпаки, роблять обличчя м’якшим.

Дівчині робить собі макіяж. Фото: Freepik

Як наносити рум’яна

Патрік радить починати з кремових рум’ян: наносьте їх подушечками пальців — це допомагає краще відчути шкіру і не переборщити. Починайте зі щік і рухайтесь вгору до скронь. Така техніка створює ефект природного рум’янцю і трохи "підтягує" овал обличчя. Не треба малювати круги чи смужки — головне, щоб усе мало максимально м’який й натуральний вигляд.

Дівчина наносить рум’яна на щоки. Фото: Freepik

Після цього важливий трюк. Щоб макіяж тримався довше, Патрік радить зафіксувати рум’яна прозорою пудрою. Просто візьміть пухнасту кисть, легенько торкніться пудри й м’якими вбиваючими рухами нанесіть її поверх рум’ян, особливо в зоні під очима. Це не лише продовжить стійкість макіяжу, а й додасть ефекту "відретушованого" обличчя — як після фільтра в Instagram.

Маленький лайфхак

Якщо ви хочете ще більше свіжості — нанесіть залишки рум’ян (що лишилися на пальцях або пензлику) на перенісся. Це створює дуже природний, "сонячний" образ — ніби вас трохи припекло на сонечку.

В усьому цьому головне — не боятись експериментувати. І пам’ятайте, що правильно підібрані та акуратно нанесені рум’яна здатні зробити з обличчям набагато більше, ніж будь-який дорогий хайлайтер чи фільтр.

Раніше ми писали про те, як зробити максимально природний макіяж.

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