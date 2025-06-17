Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Зірковий візажист розкрив секрет ідеальних рум’ян

Зірковий візажист розкрив секрет ідеальних рум’ян

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 10:25
Як зірки досягають ідеального рум’янцю — розкрито секрет
Румяна. Фото: Freepik
Ключові моменти За яким принципом обирати рум’яна Як наносити рум’яна Маленький лайфхак

Рум’яна — це не просто ще один тюбик у косметичці. Вони здатні буквально "оживити" обличчя, додати свіжості, ніби ви щойно повернулися з прогулянки на морському узбережжі. Але щоб рум’яна працювали на вас, а не проти вас, потрібно знати кілька важливих нюансів. І тут на допомогу приходить зірковий візажист Патрік Та — той самий, хто працює з Джіджі Хадід, Шей Мітчелл та іншими красунями, які завжди мають бездоганний вигляд.

Про це пише Parade.

Реклама
Читайте також:

За яким принципом обирати рум’яна

За словами Патріка, найкращий вибір — це теплі відтінки рум’ян, які додають кольору, але не "перекривають" природний тон шкіри. Уникайте надто яскраво-помаранчевих тонів, особливо якщо у вас світла або холодна шкіра. Ідеальний варіант — рожево-персикові рум’яна: вони ніби підсвічують обличчя зсередини. Особливо добре вони працюють на більш зрілій шкірі, адже мають кремову текстуру з ефектом зволоження — не підкреслюють зморшки, а навпаки, роблять обличчя м’якшим.

Румʼяна важливо обирати правильно
Дівчині робить собі макіяж. Фото: Freepik

Як наносити рум’яна

Патрік радить починати з кремових рум’ян: наносьте їх подушечками пальців — це допомагає краще відчути шкіру і не переборщити. Починайте зі щік і рухайтесь вгору до скронь. Така техніка створює ефект природного рум’янцю і трохи "підтягує" овал обличчя. Не треба малювати круги чи смужки — головне, щоб усе мало максимально м’який й натуральний вигляд.

Нюанси правильного макіяжу
Дівчина наносить рум’яна на щоки. Фото: Freepik

Після цього важливий трюк. Щоб макіяж тримався довше, Патрік радить зафіксувати рум’яна прозорою пудрою. Просто візьміть пухнасту кисть, легенько торкніться пудри й м’якими вбиваючими рухами нанесіть її поверх рум’ян, особливо в зоні під очима. Це не лише продовжить стійкість макіяжу, а й додасть ефекту "відретушованого" обличчя — як після фільтра в Instagram.

Маленький лайфхак

Якщо ви хочете ще більше свіжості — нанесіть залишки рум’ян (що лишилися на пальцях або пензлику) на перенісся. Це створює дуже природний, "сонячний" образ — ніби вас трохи припекло на сонечку.

В усьому цьому головне — не боятись експериментувати. І пам’ятайте, що правильно підібрані та акуратно нанесені рум’яна здатні зробити з обличчям набагато більше, ніж будь-який дорогий хайлайтер чи фільтр.

Раніше ми писали про те, як зробити максимально природний макіяж.

Також ми повідомляли про вологе контурування, що зараз в моді. 

мода макіяж тренди краса стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації