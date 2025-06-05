Техніка натурального макіяжу — ідеальний варіант на літо-2025

Дівчина з природним макіяжем. Фото: Freepik

Макіяж, якого ніби немає — звучить просто, але спробуйте повторити. Створити ефект "нічого не нафарбовано", при цьому мати свіжий й доглянутий вигляд — ціле мистецтво. Але якщо знати, хоча б кілька трюків, то вдасться зробити це швидко і без зайвого клопоту.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Починайте із догляду, а не з тону

Мити, тонізувати, зволожувати — це не просто нудні кроки, а справжня база для красивої шкіри. Коли вона доглянута, тональний лягає краще, не скочується, і вигляд ніби після відпочинку.

Тон, який не видає себе

Мета — не замазати все, а вирівняти загальний тон. Обирайте легкі засоби: флюїд, ВВ-крем або тон з ефектом "власна шкіра, тільки краще". Наносьте з центру обличчя до країв — так вийде природніший вигляд. Злегка припудріть, додайте трохи рум’ян.

Косметика. Фото: Freepik

Маскуємо тільки точково

Якщо є щось, що хочеться приховати — синці, почервоніння, прищик — використовуйте консилер. Але не розмазуйте. Крапельку на палець і легенько вбивайте у шкіру. В цьому випадку чим менше — тим краще.

Брови

Щіточка, трохи тіней або олівця в тон волосся, і розтушовка. Жодних чітких ліній. Ваша задача не змінити форму, а просто трохи підкреслити.

Очі

Туш лише в один шар або взагалі без неї. Якщо хочеться тіней — беріть найприродніші відтінки: бежевий, ніжно-рожевий, світло-коричневий. Тінь має зливатися зі шкірою, а не конкурувати з нею.

Губи

Бальзам, блиск або легка помада природного відтінку. Світла шкіра "дружить" із рожевим чи персиковим, оливкова — з нюдовим, темніша — з абрикосовим. Головне ніяких чітких контурів.

Губи фарбують. Фото: Freepik

Макіяж без макіяжу — ідеальний для літа, роботи, побачення або просто щоб почуватися класно.

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