Техника натурального макияжа — идеальный вариант на лето-2025

Девушка с естественным макияжем. Фото: Freepik

Макияж, которого будто нет — звучит просто, но попробуйте повторить. Создать эффект "ничего не накрашено", при этом выглядеть свежо и ухоженно — целое искусство. Но если знать, хотя бы несколько трюков, то удастся сделать это быстро и без лишних хлопот.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Начинайте с ухода, а не с тона

Мыть, тонизировать, увлажнять — это не просто скучные шаги, а настоящая база для красивой кожи. Когда она ухоженная, тональный ложится лучше, не скатывается, и выглядит как после отдыха.

Тон, который не выдает себя

Цель — не замазать все, а выровнять общий тон. Выбирайте легкие средства: флюид, ВВ-крем или тон с эффектом "как собственная кожа, только лучше". Наносите с центра лица к краям — так получится более естественный вид. Слегка припудрите, добавьте немного румян.

Косметика. Фото: Freepik

Маскируем только точечно

Если есть что-то, что хочется скрыть — синяки, покраснения, прыщик — используйте консилер. Но не размазывайте. Капельку на палец и легонько вбивайте в кожу. В этом случае чем меньше — тем лучше.

Брови

Щеточка, немного теней или карандаша в тон волос, и растушевка. Никаких четких линий. Ваша задача не изменить форму, а просто немного подчеркнуть.

Глаза

Тушь только в один слой или вообще без нее. Если хочется теней — берите самые естественные оттенки: бежевый, нежно-розовый, светло-коричневый. Тень должна сливаться с кожей, а не конкурировать с ней.

Губы

Бальзам, блеск или легкая помада естественного оттенка. Светлая кожа "дружит" с розовым или персиковым, оливковая — с нюдовым, более темная — с абрикосовым. Главное никаких четких контуров.

Губы красят. Фото: Freepik

Макияж без макияжа — идеален для лета, работы, свидания или просто, чтобы чувствовать себя классно.

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