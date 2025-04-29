Весняний макіяж від Тіни Кароль — приклад для натхнення

Тіна Кароль. Фото: скриншот відео

Тіна Кароль ще раз показала всім: справжня ікона стилю не слідує трендам — вона їх створює. Ледь ми встигли відійти від її нової зачіски, яка вмить додає образу свіжості й молодості, як Тіна вже підкинула нову ідею для натхнення — весняний макіяж, що притягує погляди немов магніт.

У своєму Instagram співачка поділилася яскравим знімком.

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Макіяж від Тіни Кароль, який вартий уваги

Мова йде про бездоганний макіяж очей, виконаного у стилі класичного смокі-айзу. Ніжний, але водночас глибокий і виразний. Завдяки такому прийому погляд Тіни став ще більш загадковим і притягальним.

Повторити цей образ можна і вдома. Для початку знадобляться базові нюдові тіні для повік — вони стануть ідеальним фоном. Наносьте їх на всю складку ока легкими рухами, немов розтираючи колір. Потім візьміть м'який чорний олівець і акуратно промалюйте ним слизову лінію вій. Тонку стрілочку на верхній повіці потрібно трохи розтушувати чистим пензликом, створюючи ефект легкої димки. І обов'язково профарбуйте вії у кілька шарів чорною тушшю — щоб створити справжній "погляд без правил", глибокий і спокусливий.

Макіяж від Тіни Кароль. Фото з Instagram

Щоб врівноважити акцент на очах, Тіна обрала нюдову помаду теплого персикового відтінку. Її легкий блиск підкреслив природну красу губ і зробив їх візуально пухкішими та соковитішими, ніби після легкого поцілунку сонця.

Такий макіяж ідеальне рішення для моментів, коли хочеться мати чарівний вигляд: побачення, вечірка, важлива зустріч. Він дарує образу нотки жіночності, впевненості й легкого флірту.

І найголовніше те, що у всьому образі Тіни відчувається головна фішка: природність через грамотні акценти. Ніяких перевантажених ліній або важких тіней — тільки м’яка гра кольору й настрою, яка робить вас справжньою зіркою у своєму житті.

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