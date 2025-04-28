Правильна послідовність макіяжу — що варто наносити першим на шкіру

Дівчина робить макіяж. Фото: Freepik

Тональний крем зазвичай іде першим. Це основа, яка вирівнює тон обличчя і створює гладеньке полотно для подальшого макіяжу. Після нього часто виявляється, що й консилера треба менше — лиш трохи, щоб підкоригувати окремі ділянки. І вигляд тоді природний, без ефекту маски.

Про це пише Real Simple.

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Як правильно наносити макіяж

Якщо ж спершу нанести консилер, він може змішатися з тоном, змінити відтінок або взагалі зникнути під шаром крему. Особливо це помітно при точковому маскуванні — акне, почервоніння чи темні кола під очима краще обробити після тону, щоб бачити, де саме ще щось треба підправити.

Та є винятки. Під час фотосесій або зйомок, коли світло розмиває рельєф обличчя, візажисти радять почати з консилера. Особливо якщо це коректор із рожевим або теплим підтоном, який допомагає згладити колірні переходи. Також кольорові коректори — зелений для почервонінь, персиковий для синців під очима — завжди наносять до тонального крему.

Нанесення косметики. Фото: Freepik

Щоб отримати бажаний ефект, важливо правильно наносити продукти:

спершу підготувати шкіру — очистити, зволожити, додати праймер;

потім рівномірно нанести тональний крем, не забуваючи добре розтушувати;

і лише після цього — консилер на потрібні зони: під очі, на дрібні недоліки, трохи висвітлити обличчя.

Дівчина наносить консилер. Фото: Freepik

У випадку, якщо обираєте першим консилер:

Спочатку точково наносьте його або коректор на проблемні місця. Акуратно розтушуйте, щоб межі були плавними. Потім легким шаром додайте тональний крем, щоб перекрити решту.

Жорстких правил немає. Краще прислухатися до потреб своєї шкіри та експериментувати. Зрештою, макіяж — це не математика, де все має бути за формулою. Це більше схоже на мистецтво, де кожен сам знаходить свій шлях до ідеального результату.

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