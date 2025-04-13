Як збільшити губи без допомоги косметолога — можна повторити вдома

Дівчина фарбує губи. Фото: freepik

Нерідко зустрічаються жінки, в яких від природи тонкі губи, але збільшувати у косметологів вони їх не хочуть. Не слід панікувати, адже у цій ситуації є вихід, а допоможуть прості трюки під час макіяжу, які зможе повторити кожна.

Новини.LIVE розповість про техніки, які допоможуть візуально збільшити губи.

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Перш ніж почати фарбувати губи, потрібно почати з догляду. За 20 хвилин до макіяжу нанесіть на губи зволожувальний бальзам, олійку або маску. Таким чином шкіра стане м'якшою, а засоби для фарбування будуть лягати краще.

Дівчина наносить бальзам на губи. Фото: freepik

Після цього етапу можна братися до роботи. Аби отримати бажаний ефект, можна використовувати олівець для брів або тінт. Рекомендують, аби ці два продукти були темнішими за пігмент губ і обов'язково — холодного відтінку. Тоді промальовуємо природну тінь контуру і даємо бажаного ефекту.

Крім того, можна використовувати помади та олівці світлих відтінків. Позбудьтеся усіх темних відтінків, адже вони ще більше зменшать ваші губи. Також не забудьте про сяючий блиск. Завдяки його оптичному ефекту результат буде WOW.

Дівчині фарбують губи. Фото: freepik

Отже, для того, аби зробити ваші губи візуально більшими за допомогою макіяжу, потрібно мати ряд продуктів, які вам в цьому допоможуть. Не бійтесь експериментувати та пробувати нові техніки, головне — вдало підібраний колір.

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