Как увеличить губы без косметолога — можно повторить дома

Девушка красит губы. Фото: freepik

Нередко встречаются женщины, у которых от природы тонкие губы, но увеличивать у косметологов они их не хотят. Не следует паниковать, ведь в этой ситуации есть выход, а помогут простые трюки во время макияжа, которые сможет повторить каждая.

Новини.LIVE расскажет о техниках, которые помогут визуально увеличить губы.

Реклама

Читайте также:

Как увеличить губы с помощью макияжа

Прежде чем начать красить губы, нужно начать с ухода. За 20 минут до макияжа нанесите на губы увлажняющий бальзам, масло или маску. Таким образом кожа станет мягче, а средства для окрашивания будут ложиться лучше.

Девушка наносит бальзам на губы. Фото: freepik

После этого этапа можно приступать к работе. Чтобы получить желаемый эффект, можно использовать карандаш для бровей или тинт. Рекомендуют, чтобы эти два продукта были темнее пигмента губ и обязательно — холодного оттенка. Тогда прорисовываем естественную тень контура и даем желаемый эффект.

Кроме того, можно использовать помады и карандаши светлых оттенков. Избавьтесь от всех темных оттенков, ведь они еще больше уменьшат ваши губы. Также не забудьте о сияющем блеске. Благодаря его оптическому эффекту результат будет WOW.

Девушке красят губы. Фото: freepik

Для того, чтобы сделать ваши губы визуально больше с помощью макияжа, нужно иметь ряд продуктов, которые вам в этом помогут. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые техники, главное — удачно подобранный цвет.

Ранее мы писали, какой макияж визуально уменьшает возраст.

Также мы сообщали, что в макияже больше не стоит делать, потому что это не модно.