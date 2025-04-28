Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Что наносить первым — консилер или тональный крем arrow

Что наносить первым — консилер или тональный крем

28 апреля 2025 11:18
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Правильная последовательность макияжа — что стоит наносить первым на кожу
Девушка делает макияж. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Тональный крем обычно идет первым. Это основа, которая выравнивает тон лица и создает гладкое полотно для дальнейшего макияжа. После него часто оказывается, что и консилера надо меньше — лишь немного, чтобы подкорректировать отдельные участки. И вид тогда естественный, без эффекта маски.

Об этом пишет Real Simple.

Реклама
Читайте также:

Как правильно наносить макияж

Если же сначала нанести консилер, он может смешаться с тоном, изменить оттенок или вообще исчезнуть под слоем крема. Особенно это заметно при точечной маскировке — акне, покраснения или темные круги под глазами лучше обработать после тона, чтобы видеть, где именно еще что-то надо подправить.

Но есть исключения. Во время фотосессий или съемок, когда свет размывает рельеф лица, визажисты советуют начать с консилера. Особенно если это корректор с розовым или теплым подтоном, который помогает сгладить цветовые переходы. Также цветные корректоры — зеленый для покраснений, персиковый для синяков под глазами — всегда наносят до тонального крема.

В гарному макіяжі варто враховувати деякі фактори
Нанесение косметики. Фото: Freepik

Чтобы получить желаемый эффект, важно правильно наносить продукты:

  • сперва подготовить кожу — очистить, увлажнить, добавить праймер;
  • затем равномерно нанести тональный крем, не забывая хорошо растушевывать;
  • и лишь после этого — консилер на нужные зоны: под глаза, на мелкие недостатки, немного осветлить лицо.
Консилер наносить не першим
Девушка наносит консилер. Фото: Freepik

В случае, если выбираете первым консилер:

  1. Сначала точечно наносите его или корректор на проблемные места.
  2. Аккуратно растушуйте, чтобы границы были плавными.
  3. Затем легким слоем добавьте тональный крем, чтобы перекрыть остальное.

Жестких правил нет. Лучше прислушиваться к потребностям своей кожи и экспериментировать. В конце концов, макияж — это не математика, где все должно быть по формуле. Это больше похоже на искусство, где каждый сам находит свой путь к идеальному результату.

Ранее мы писали о том, как визуально увеличить губы благодаря одному трюку.

Также мы сообщали, какой макияж способен омолодить визуально лицо на несколько лет.

мода макияж косметика красота стиль
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама