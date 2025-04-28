Правильная последовательность макияжа — что стоит наносить первым на кожу

Девушка делает макияж. Фото: Freepik

Тональный крем обычно идет первым. Это основа, которая выравнивает тон лица и создает гладкое полотно для дальнейшего макияжа. После него часто оказывается, что и консилера надо меньше — лишь немного, чтобы подкорректировать отдельные участки. И вид тогда естественный, без эффекта маски.

Об этом пишет Real Simple.

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Как правильно наносить макияж

Если же сначала нанести консилер, он может смешаться с тоном, изменить оттенок или вообще исчезнуть под слоем крема. Особенно это заметно при точечной маскировке — акне, покраснения или темные круги под глазами лучше обработать после тона, чтобы видеть, где именно еще что-то надо подправить.

Но есть исключения. Во время фотосессий или съемок, когда свет размывает рельеф лица, визажисты советуют начать с консилера. Особенно если это корректор с розовым или теплым подтоном, который помогает сгладить цветовые переходы. Также цветные корректоры — зеленый для покраснений, персиковый для синяков под глазами — всегда наносят до тонального крема.

Нанесение косметики. Фото: Freepik

Чтобы получить желаемый эффект, важно правильно наносить продукты:

сперва подготовить кожу — очистить, увлажнить, добавить праймер;

затем равномерно нанести тональный крем, не забывая хорошо растушевывать;

и лишь после этого — консилер на нужные зоны: под глаза, на мелкие недостатки, немного осветлить лицо.

Девушка наносит консилер. Фото: Freepik

В случае, если выбираете первым консилер:

Сначала точечно наносите его или корректор на проблемные места. Аккуратно растушуйте, чтобы границы были плавными. Затем легким слоем добавьте тональный крем, чтобы перекрыть остальное.

Жестких правил нет. Лучше прислушиваться к потребностям своей кожи и экспериментировать. В конце концов, макияж — это не математика, где все должно быть по формуле. Это больше похоже на искусство, где каждый сам находит свой путь к идеальному результату.

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