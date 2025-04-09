Макіяж, що нікого не залишить байдужим — гучний тренд 2025 року

Дівчина робить макіяж. Фото: Freepik

У 2025-му світ краси вже не мріє про ніжних русалок з пастельними щічками та блискучими повіками. Ні, цього року у тренді темна, загадкова і трохи небезпечна версія — образ морської сирени, яка живе не на сонячному березі, а десь у глибині океану, де темрява й спокуса сплітаються в одне.

Новини.LIVE розповість більше про це.

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Що таке макіяж темної сирени

Це не просто макіяж – це настрій. Трохи зухвалий, трохи містичний. Ось його головні риси:

витягнуті, "котячі" очі з ефектною підводкою;

тіні холодних, металічних відтінків — срібло, олово, глибокий сірий, нічний синій;

шкіра — напівматова, але з ледь помітним сяйвом, ніби місячне світло на воді;

губи — темні, приглушені: глибокий нюд, сливовий або відтінок мокрого піску.

Дівчина малює очі. Фото: Freepik

Як повторити цей образ

Почніть з легкої, натуральної основи. Не перевантажуйте шкіру — вона має "дихати". Підводку наносіть чітко, витягуючи лінію за межі ока — саме так створюється ефект спокуси. Додайте матові тіні, але не забудьте про блискітки — в потрібному світлі вони зроблять погляд глибшим. Для губ відтінок, який викликає цікавість, а не кричить. Тауп, глибокий коричневий або холодний беж — саме те, що треба. Рум’яна лише трохи, щоб "оживити" щоки. І, звісно, накладні вії — довгі, густі, як у героїні з темної казки.

Яскравий макіяж. Фото: Freepik

Як щодо зачіски й деталей

Без "мокрих" хвиль у волоссі тут ніяк. Це головна фішка: ефект щойно з води, немов ви щойно виринули з глибини. Можна додати трохи гелю або мусу для блиску і образ засяє.

Не забудьте про аксесуари. Перлинні сережки, намиста з дрібних мушель, манікюр у кольорах морської хвилі — усе це завершить образ. Але пам’ятайте, що головне не перестаратися.

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