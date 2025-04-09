Макіяж, що нікого не залишить байдужим — гучний тренд 2025 року

Макіяж, що має дорогий і зухвалий вигляд — хіт нового сезону
У 2025-му світ краси вже не мріє про ніжних русалок з пастельними щічками та блискучими повіками. Ні, цього року у тренді темна, загадкова і трохи небезпечна версія — образ морської сирени, яка живе не на сонячному березі, а десь у глибині океану, де темрява й спокуса сплітаються в одне.
Новини.LIVE розповість більше про це.
Цей стиль, який поєднує панкові нотки, естетику нульових і трохи чарівництва, вже наробив галасу в Pinterest і це лише початок.
Що таке макіяж темної сирени
Це не просто макіяж – це настрій. Трохи зухвалий, трохи містичний. Ось його головні риси:
- витягнуті, "котячі" очі з ефектною підводкою;
- тіні холодних, металічних відтінків — срібло, олово, глибокий сірий, нічний синій;
- шкіра — напівматова, але з ледь помітним сяйвом, ніби місячне світло на воді;
- губи — темні, приглушені: глибокий нюд, сливовий або відтінок мокрого піску.
Як повторити цей образ
- Почніть з легкої, натуральної основи. Не перевантажуйте шкіру — вона має "дихати".
- Підводку наносіть чітко, витягуючи лінію за межі ока — саме так створюється ефект спокуси.
- Додайте матові тіні, але не забудьте про блискітки — в потрібному світлі вони зроблять погляд глибшим.
- Для губ відтінок, який викликає цікавість, а не кричить. Тауп, глибокий коричневий або холодний беж — саме те, що треба.
- Рум’яна лише трохи, щоб "оживити" щоки.
- І, звісно, накладні вії — довгі, густі, як у героїні з темної казки.
Як щодо зачіски й деталей
Без "мокрих" хвиль у волоссі тут ніяк. Це головна фішка: ефект щойно з води, немов ви щойно виринули з глибини. Можна додати трохи гелю або мусу для блиску і образ засяє.
Не забудьте про аксесуари. Перлинні сережки, намиста з дрібних мушель, манікюр у кольорах морської хвилі — усе це завершить образ. Але пам’ятайте, що головне не перестаратися.
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