Макияж, что никого не оставит равнодушным — громкий тренд 2025 года

Девушка делает макияж. Фото: Freepik

В 2025-м мир красоты уже не мечтает о нежных русалках с пастельными щечками и блестящими веками. Нет, в этом году в тренде темная, загадочная и немного опасная версия — образ морской сирены, которая живет не на солнечном берегу, а где-то в глубине океана, где темнота и соблазн сплетаются в одно.

Новини.LIVE расскажет больше об этом.

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Что такое макияж темной сирены

Это не просто макияж — это настроение. Немного дерзкое, немного мистическое. Вот его главные черты:

вытянутые, "кошачьи" глаза с эффектной подводкой;

тени холодных, металлических оттенков — серебро, олово, глубокий серый, ночной синий;

кожа — полуматовая, но с едва заметным сиянием, будто лунный свет на воде;

губы — темные, приглушенные: глубокий нюд, сливовый или оттенок мокрого песка.

Девушка рисуют глаза. Фото: Freepik

Как повторить этот образ

Начните с легкой, натуральной основы. Не перегружайте кожу — она должна "дышать". Подводку наносите четко, вытягивая линию за пределы глаза — именно так создается эффект соблазна. Добавьте матовые тени, но не забудьте о блестках — в нужном свете они сделают взгляд глубже. Для губ оттенок, который вызывает любопытство, а не кричит. Тауп, глубокий коричневый или холодный беж — именно то, что надо. Румян лишь немного, чтобы "оживить" щеки. И, конечно, накладные ресницы — длинные, густые, как у героини из темной сказки.

Яркий макияж. Фото: Freepik

Что насчет прически и деталей

Без "мокрых" волн в волосах здесь никак. Это главная фишка: эффект только что из воды, словно вы только что вынырнули из глубины. Можно добавить немного геля или мусса для блеска и образ засияет.

Не забудьте об аксессуарах. Жемчужные серьги, ожерелья из мелких ракушек, маникюр в цветах морской волны — все это завершит образ. Но помните, что главное не переусердствовать.

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