Макияж, что никого не оставит равнодушным — громкий тренд 2025 года

Макияж, что выглядит дорого и дерзко — хит нового сезона
В 2025-м мир красоты уже не мечтает о нежных русалках с пастельными щечками и блестящими веками. Нет, в этом году в тренде темная, загадочная и немного опасная версия — образ морской сирены, которая живет не на солнечном берегу, а где-то в глубине океана, где темнота и соблазн сплетаются в одно.
Новини.LIVE расскажет больше об этом.
Этот стиль, который сочетает панковые нотки, эстетику нулевых и немного волшебства, уже наделал шума в Pinterest и это только начало.
Что такое макияж темной сирены
Это не просто макияж — это настроение. Немного дерзкое, немного мистическое. Вот его главные черты:
- вытянутые, "кошачьи" глаза с эффектной подводкой;
- тени холодных, металлических оттенков — серебро, олово, глубокий серый, ночной синий;
- кожа — полуматовая, но с едва заметным сиянием, будто лунный свет на воде;
- губы — темные, приглушенные: глубокий нюд, сливовый или оттенок мокрого песка.
Как повторить этот образ
- Начните с легкой, натуральной основы. Не перегружайте кожу — она должна "дышать".
- Подводку наносите четко, вытягивая линию за пределы глаза — именно так создается эффект соблазна.
- Добавьте матовые тени, но не забудьте о блестках — в нужном свете они сделают взгляд глубже.
- Для губ оттенок, который вызывает любопытство, а не кричит. Тауп, глубокий коричневый или холодный беж — именно то, что надо.
- Румян лишь немного, чтобы "оживить" щеки.
- И, конечно, накладные ресницы — длинные, густые, как у героини из темной сказки.
Что насчет прически и деталей
Без "мокрых" волн в волосах здесь никак. Это главная фишка: эффект только что из воды, словно вы только что вынырнули из глубины. Можно добавить немного геля или мусса для блеска и образ засияет.
Не забудьте об аксессуарах. Жемчужные серьги, ожерелья из мелких ракушек, маникюр в цветах морской волны — все это завершит образ. Но помните, что главное не переусердствовать.
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