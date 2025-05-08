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Секрет ідеального профілю — вологе контурування 2025

8 травня 2025 10:29
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Вологе контурування в тренді 2025 року — нова ера макіяжу почалась
Контуринг. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цього сезону усі beauty-експерти захоплюються трендом, який не просто змінює зовнішність, а вчить краще розуміти своє обличчя. Йдеться про вологий контуринг — техніку, яка підкреслює вилиці, робить обличчя візуально стрункішим і дарує той самий "healthy glow", як після відпочинку на свіжому повітрі.

Про це пише Elle.

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Що це за новий тренд

Це контуринг, але не сухими пудрами, а кремовими чи рідкими засобами. У результаті ви не бачите чітких ліній, а отримуєте плавні переходи світла і тіні, які мають максимально природний вигляд. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати "макіяж без макіяжу" і водночас класний мати вигляд.

Кому підходить

Найбільше цю техніку полюблять власниці сухої або нормальної шкіри. Вона не підкреслює лущення, навпаки зволожуючі текстури красиво лягають на обличчя і надають шкірі свіжого вигляду. Такий макіяж ідеальний для вечора, фотозйомки або навіть весілля.

Найкраще те, що макіяж має природний вигляд, ніби це ваші вилиці від природи. До того ж гарна стійкість макіяжу навіть у спеку, якщо все добре зафіксувати. Також можна робити як ніжний денний варіант, так і гламурний вечірній.

Який новий тренд у макіяжі набуває популярності
Макіяж "до" і "після". Фото: Freepik

Але є й нюанси, адже на вологе контурування потрібно трохи більше часу, ніж на сухий. Ще дуже важливо знати, куди й що наносити — помилка може зіпсувати весь образ.

Як зробити вологий контуринг крок за кроком

  1. Починаємо з бази — вмиваємо обличчя, наносимо крем і праймер.
  2. Тон — вирівнюємо шкіру тональним кремом.
  3. Контур — бронзатор наносимо на боки обличчя, під вилиці, трохи на лоб і під підборіддя.
  4. Світло — консилером освітлюємо центр чола, під очима, ніс і підборіддя.
  5. Живий рум’янець — наносимо кремові рум’яна на щоки.
  6. Блиск — хайлайтер на вилиці, лук купідона, кінчик носа.
  7. Розтушовуємо все в єдине ціле — спонжем або м’яким пензлем.
  8. Фіксуємо результат — легкою пудрою або спреєм.
Що завжди має бути у вашій косметичці
Жінка позначила контуринг обличчя. Фото: Freepik

Що потрібно мати у косметичці

  • тональний крем під свій відтінок шкіри;
  • світліший консилер;
  • кремовий бронзатор;
  • рум’яна у натуральному відтінку;
  • рідкий або кремовий хайлайтер;
  • спонж або пензлі для розтушовування.

Цей тренд не просто мода, це спосіб подружитися з власними рисами обличчя і показати їх з найкращого боку. І навіть якщо спершу здається, що це складно — варто лише спробувати один раз.

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