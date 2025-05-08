Вологе контурування в тренді 2025 року — нова ера макіяжу почалась

Контуринг. Фото: Freepik

Цього сезону усі beauty-експерти захоплюються трендом, який не просто змінює зовнішність, а вчить краще розуміти своє обличчя. Йдеться про вологий контуринг — техніку, яка підкреслює вилиці, робить обличчя візуально стрункішим і дарує той самий "healthy glow", як після відпочинку на свіжому повітрі.

Про це пише Elle.

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Це контуринг, але не сухими пудрами, а кремовими чи рідкими засобами. У результаті ви не бачите чітких ліній, а отримуєте плавні переходи світла і тіні, які мають максимально природний вигляд. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати "макіяж без макіяжу" і водночас класний мати вигляд.

Кому підходить

Найбільше цю техніку полюблять власниці сухої або нормальної шкіри. Вона не підкреслює лущення, навпаки зволожуючі текстури красиво лягають на обличчя і надають шкірі свіжого вигляду. Такий макіяж ідеальний для вечора, фотозйомки або навіть весілля.

Найкраще те, що макіяж має природний вигляд, ніби це ваші вилиці від природи. До того ж гарна стійкість макіяжу навіть у спеку, якщо все добре зафіксувати. Також можна робити як ніжний денний варіант, так і гламурний вечірній.

Макіяж "до" і "після". Фото: Freepik

Але є й нюанси, адже на вологе контурування потрібно трохи більше часу, ніж на сухий. Ще дуже важливо знати, куди й що наносити — помилка може зіпсувати весь образ.

Як зробити вологий контуринг крок за кроком

Починаємо з бази — вмиваємо обличчя, наносимо крем і праймер. Тон — вирівнюємо шкіру тональним кремом. Контур — бронзатор наносимо на боки обличчя, під вилиці, трохи на лоб і під підборіддя. Світло — консилером освітлюємо центр чола, під очима, ніс і підборіддя. Живий рум’янець — наносимо кремові рум’яна на щоки. Блиск — хайлайтер на вилиці, лук купідона, кінчик носа. Розтушовуємо все в єдине ціле — спонжем або м’яким пензлем. Фіксуємо результат — легкою пудрою або спреєм.

Жінка позначила контуринг обличчя. Фото: Freepik

Що потрібно мати у косметичці

тональний крем під свій відтінок шкіри;

світліший консилер;

кремовий бронзатор;

рум’яна у натуральному відтінку;

рідкий або кремовий хайлайтер;

спонж або пензлі для розтушовування.

Цей тренд не просто мода, це спосіб подружитися з власними рисами обличчя і показати їх з найкращого боку. І навіть якщо спершу здається, що це складно — варто лише спробувати один раз.

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