Вологе контурування в тренді 2025 року — нова ера макіяжу почалась

Секрет ідеального профілю — вологе контурування 2025
Цього сезону усі beauty-експерти захоплюються трендом, який не просто змінює зовнішність, а вчить краще розуміти своє обличчя. Йдеться про вологий контуринг — техніку, яка підкреслює вилиці, робить обличчя візуально стрункішим і дарує той самий "healthy glow", як після відпочинку на свіжому повітрі.
Про це пише Elle.
Що це за новий тренд
Це контуринг, але не сухими пудрами, а кремовими чи рідкими засобами. У результаті ви не бачите чітких ліній, а отримуєте плавні переходи світла і тіні, які мають максимально природний вигляд. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати "макіяж без макіяжу" і водночас класний мати вигляд.
Кому підходить
Найбільше цю техніку полюблять власниці сухої або нормальної шкіри. Вона не підкреслює лущення, навпаки зволожуючі текстури красиво лягають на обличчя і надають шкірі свіжого вигляду. Такий макіяж ідеальний для вечора, фотозйомки або навіть весілля.
Найкраще те, що макіяж має природний вигляд, ніби це ваші вилиці від природи. До того ж гарна стійкість макіяжу навіть у спеку, якщо все добре зафіксувати. Також можна робити як ніжний денний варіант, так і гламурний вечірній.
Але є й нюанси, адже на вологе контурування потрібно трохи більше часу, ніж на сухий. Ще дуже важливо знати, куди й що наносити — помилка може зіпсувати весь образ.
Як зробити вологий контуринг крок за кроком
- Починаємо з бази — вмиваємо обличчя, наносимо крем і праймер.
- Тон — вирівнюємо шкіру тональним кремом.
- Контур — бронзатор наносимо на боки обличчя, під вилиці, трохи на лоб і під підборіддя.
- Світло — консилером освітлюємо центр чола, під очима, ніс і підборіддя.
- Живий рум’янець — наносимо кремові рум’яна на щоки.
- Блиск — хайлайтер на вилиці, лук купідона, кінчик носа.
- Розтушовуємо все в єдине ціле — спонжем або м’яким пензлем.
- Фіксуємо результат — легкою пудрою або спреєм.
Що потрібно мати у косметичці
- тональний крем під свій відтінок шкіри;
- світліший консилер;
- кремовий бронзатор;
- рум’яна у натуральному відтінку;
- рідкий або кремовий хайлайтер;
- спонж або пензлі для розтушовування.
Цей тренд не просто мода, це спосіб подружитися з власними рисами обличчя і показати їх з найкращого боку. І навіть якщо спершу здається, що це складно — варто лише спробувати один раз.
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