Влажное контурирование в тренде 2025 года — новая эра макияжа началась

Секрет идеального профиля — влажное контурирование 2025
В этом сезоне все beauty-эксперты восхищаются трендом, который не просто меняет внешность, а учит лучше понимать свое лицо. Речь идет о влажном контуринге — технике, которая подчеркивает скулы, делает лицо визуально стройнее и дарит тот самый "healthy glow", как после отдыха на свежем воздухе.
Об этом пишет Elle.
Что это за новый тренд
Это контуринг, но не сухими пудрами, а кремовыми или жидкими средствами. В результате вы не видите четких линий, а получаете плавные переходы света и тени, которые выглядят максимально естественно. Это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь "макияж без макияжа" и при этом классно выглядеть.
Кому подходит
Больше всего эту технику полюбят обладательницы сухой или нормальной кожи. Она не подчеркивает шелушения, наоборот увлажняющие текстуры красиво ложатся на лицо и придают коже свежий вид. Такой макияж идеален для вечера, фотосъемки или даже свадьбы.
Лучше всего то, что макияж выглядит естественно, будто это ваши скулы от природы. К тому же хорошая стойкость макияжа даже в жару, если все хорошо зафиксировать. Также можно делать как нежный дневной вариант, так и гламурный вечерний.
Но есть и нюансы, ведь на влажное контурирование нужно немного больше времени, чем на сухое. Еще очень важно знать, куда и что наносить — ошибка может испортить весь образ.
Как сделать влажный контуринг шаг за шагом
- Начинаем с базы — умываем лицо, наносим крем и праймер.
- Тон — выравниваем кожу тональным кремом.
- Контур — бронзатор наносим на бока лица, под скулы, немного на лоб и под подбородок.
- Свет — консилером осветляем центр лба, под глазами, нос и подбородок.
- Живой румянец — наносим кремовые румяна на щеки.
- Блеск — хайлайтер на скулы, лук купидона, кончик носа.
- Растушевываем все в единое целое — спонжем или мягкой кистью.
- Фиксируем результат — легкой пудрой или спреем.
Что нужно иметь в косметичке
- тональный крем под свой оттенок кожи;
- более светлый консилер;
- кремовый бронзатор;
- румяна в натуральном оттенке;
- жидкий или кремовый хайлайтер;
- спонж или кисти для растушевки.
Этот тренд не просто мода, это способ подружиться с собственными чертами лица и показать их с лучшей стороны. И даже если сперва кажется, что это сложно — стоит лишь попробовать один раз.
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