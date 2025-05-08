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Секрет идеального профиля — влажное контурирование 2025

8 мая 2025 10:29
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Влажное контурирование в тренде 2025 года — новая эра макияжа началась
Контуринг. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В этом сезоне все beauty-эксперты восхищаются трендом, который не просто меняет внешность, а учит лучше понимать свое лицо. Речь идет о влажном контуринге — технике, которая подчеркивает скулы, делает лицо визуально стройнее и дарит тот самый "healthy glow", как после отдыха на свежем воздухе.

Об этом пишет Elle.

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Что это за новый тренд

Это контуринг, но не сухими пудрами, а кремовыми или жидкими средствами. В результате вы не видите четких линий, а получаете плавные переходы света и тени, которые выглядят максимально естественно. Это идеальный вариант для тех, кто хочет иметь "макияж без макияжа" и при этом классно выглядеть.

Кому подходит

Больше всего эту технику полюбят обладательницы сухой или нормальной кожи. Она не подчеркивает шелушения, наоборот увлажняющие текстуры красиво ложатся на лицо и придают коже свежий вид. Такой макияж идеален для вечера, фотосъемки или даже свадьбы.

Лучше всего то, что макияж выглядит естественно, будто это ваши скулы от природы. К тому же хорошая стойкость макияжа даже в жару, если все хорошо зафиксировать. Также можно делать как нежный дневной вариант, так и гламурный вечерний.

Який новий тренд у макіяжі набуває популярності
Макияж "до" и "после". Фото: Freepik

Но есть и нюансы, ведь на влажное контурирование нужно немного больше времени, чем на сухое. Еще очень важно знать, куда и что наносить — ошибка может испортить весь образ.

Как сделать влажный контуринг шаг за шагом

  1. Начинаем с базы — умываем лицо, наносим крем и праймер.
  2. Тон — выравниваем кожу тональным кремом.
  3. Контур — бронзатор наносим на бока лица, под скулы, немного на лоб и под подбородок.
  4. Свет — консилером осветляем центр лба, под глазами, нос и подбородок.
  5. Живой румянец — наносим кремовые румяна на щеки.
  6. Блеск — хайлайтер на скулы, лук купидона, кончик носа.
  7. Растушевываем все в единое целое — спонжем или мягкой кистью.
  8. Фиксируем результат — легкой пудрой или спреем.
Що завжди має бути у вашій косметичці
Женщина обозначила контуринг лица. Фото: Freepik

Что нужно иметь в косметичке

  • тональный крем под свой оттенок кожи;
  • более светлый консилер;
  • кремовый бронзатор;
  • румяна в натуральном оттенке;
  • жидкий или кремовый хайлайтер;
  • спонж или кисти для растушевки.

Этот тренд не просто мода, это способ подружиться с собственными чертами лица и показать их с лучшей стороны. И даже если сперва кажется, что это сложно — стоит лишь попробовать один раз.

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