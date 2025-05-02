Головний б’юті-тренд літа 2025 — Гейлі Бібер обирає його

Природний макіяж. Фото: Freepik

Ще зовсім нещодавно здавалось, що без туші нікуди. Підфарбовані вії були обов’язковою частиною будь-якого макіяжу, навіть наймінімальнішого. Але літо 2025 усе змінило: в TikTok вибухнули хештеги #nomascara та #fullmakeupnomascara, а разом із ними і нова хвиля б’юті-свободи. Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер, Лілі-Роуз Депп — усі вони вже підтримали тренд на голі вії.

У Vogue розповіли, чому так сталося.

Реклама

Читайте також:

Чому варто відмовитись від нафарбованих вій

Колись туш була справжнім символом краси. Вії мали бути чорні, довгі, вигнуті — інакше ніяк. Але зараз на це все дивляться інакше. Туш — це і змащені сліди під очима в спеку, і щовечірній бій із ватними дисками. А ще це втома від ідеалу, якого ніхто не просив.

Chanel Haute Couture, весна-літо 2025. Фото: Vogue

Новий тренд каже: краса — це не про правила, а про самопочуття. Іноді туш на очах ніби зайва, навіть якщо все інше нафарбоване. Особливо якщо шкіра світиться, губи блищать, щоки злегка рожеві — саме так сьогодні уявляє собі красу покоління Z. Усе свіже, легке, чисте. І вії без макіяжу чудово вписуються в цей образ.

Гейлі Бібер. Фото з Instagram

До того ж багато хто помітив: коли перестаєш фарбувати вії щодня, вони стають густішими, здоровішими. Замість туші використовують щипці для завивки, прозорі гелі або навіть касторову олію. А ще звичайну щіточку, щоб трохи розчесати і надати форми. Просто, швидко, і без жодних слідів макіяжу під очима. Сьогодні взагалі в центрі уваги чиста шкіра, блискучі вилиці, красиві брови. І навіть яскраві губи чудовий мають вигляд без туші. Це нова формула: не ідеальність, а природність.

І все це — не просто про макіяж. Це про зміну ставлення. Багато дівчат більше не хочуть відчувати, що щось "мають" робити зі своїм обличчям. Якщо немає бажання фарбуватись — не треба. Втомилися від манікюру, то живіть без нього. Адже краса це не список обов’язкових процедур — вам в першу чергу має бути комфортно.

Раніше ми писали про те, який макіяж обожнює робити Тіна Кароль.

Також ми повідомляли про антитренд в макіяжі, що повернувся з минулого.