Главный бьюти-тренд лета 2025 — Хейли Бибер выбирает его

Естественный макияж. Фото: Freepik

Еще совсем недавно казалось, что без туши никуда. Подкрашенные ресницы были обязательной частью любого макияжа, даже самого минимального. Но лето 2025 все изменило: в TikTok взорвались хэштеги #nomascara и #fullmakeupnomascara, а вместе с ними и новая волна бьюти-свободы. Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Лили-Роуз Депп — все они уже поддержали тренд на голые ресницы.

В Vogue рассказали, почему так произошло.

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Когда-то тушь была настоящим символом красоты. Ресницы должны были быть черные, длинные, изогнутые — иначе никак. Но сейчас на это все смотрят иначе. Тушь — это и смазанные следы под глазами в жару, и ежевечерний бой с ватными дисками. А еще это усталость от идеала, которого никто не просил.

Chanel Haute Couture, весна-лето 2025. Фото: Vogue

Новый тренд говорит: красота — это не о правилах, а о самочувствии. Иногда тушь на глазах будто лишняя, даже если все остальное накрашено. Особенно если кожа светится, губы блестят, щеки слегка розовые — именно так сегодня представляет себе красоту поколение Z. Все свежее, легкое, чистое. И ресницы без макияжа прекрасно вписываются в этот образ.

Хейли Бибер. Фото из Instagram

К тому же многие заметили: когда перестаешь красить ресницы каждый день, они становятся гуще, здоровее. Вместо туши используют щипцы для завивки, прозрачные гели или даже касторовое масло. А еще обычную щеточку, чтобы немного расчесать и придать форму. Просто, быстро, и без всяких следов макияжа под глазами. Сегодня вообще в центре внимания чистая кожа, блестящие скулы, красивые брови. И даже яркие губы великолепно выглядят без туши. Это новая формула: не идеальность, а естественность.

И все это — не просто про макияж. Это об изменении отношения. Многие девушки больше не хотят чувствовать, что что-то "должны" делать со своим лицом. Если нет желания краситься — не надо. Устали от маникюра, то живите без него. Ведь красота это не список обязательных процедур — вам в первую очередь должно быть комфортно.

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