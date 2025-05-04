Весняно-літній макіяж 2025 — що буде в моді

Вдалий макіяж. Фото: Freepik

Весна і літо 2025 обіцяють бути дуже неординарними у світі макіяжу. Частина трендів ніби з майбутнього, інші — відродження минулих років, але з несподіваним поворотом. Правда натуральність, як і раніше, в моді.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Нюд для обраних

Природна шкіра з легким сяйвом — ще один тренд. Проте варто бути чесними: такий макіяж пасує не всім. Якщо у вас немає висипань, розширених пор і жирного блиску, то цей тренд для вас. А от власницям жирної шкіри буде складно: сяйво швидко перетворюється на блиск, і все має не дуже естетичний вигляд. Але якщо шкіра нормальна або суха — легке покриття з ефектом здорового блиску вам точно личитиме.

Вії без туші

Один з найнеочікуваніших трендів — повноцінний макіяж без туші. Вії залишають "голими", зате акцент роблять на губи, брови або повіки. Це має свіжий, але трохи незвичний вигляд. Особливо для тих, хто звик "відкривати" погляд за допомогою туші.

Вії без туші. Фото: Freepik

Кольорові вії

Інша крайність кольорові туші. Блакитна, рожева, жовта — усе залежить від настрою. Минулого року фаворитом був бордовий, а зараз — чим яскравіше, тим краще. Але майте на увазі: така ідея більше для вихідного дня, а не для офісу. І знайти справді хорошу туш, яка не лише має гарний колір, а ще й тримається, то ще той квест.

Акварельні губи

Суть проста: на середину губ наносять трохи помади (краще червоної або рожевої), а потім розтушовують пальцем. Виходить ніжно, природно, ніби губи трохи збільшились. Особливо класний вигляд має на пухлих губах, але й для тонких підходить — додає об’єму без олівця.

Вдалий відтінок губ. Фото: Freepik

Не обов’язково любити всі тренди, достатньо знайти той, що підкреслить саме вашу красу. А з чимось і не погодитися теж нормально. Бо найкращий макіяж — той, з яким вам комфортно.

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