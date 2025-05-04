Весенне-летний макияж 2025 — что будет в моде

Удачный макияж. Фото: Freepik

Весна и лето 2025 обещают быть очень неординарными в мире макияжа. Часть трендов будто из будущего, другие — возрождение прошлых лет, но с неожиданным поворотом. Правда натуральность по-прежнему в моде.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Нюд для избранных

Естественная кожа с легким сиянием — еще один тренд. Однако стоит быть честными: такой макияж подходит не всем. Если у вас нет высыпаний, расширенных пор и жирного блеска, то этот тренд для вас. А вот обладательницам жирной кожи будет сложно: сияние быстро превращается в блеск, и все выглядит не очень эстетично. Но если кожа нормальная или сухая — легкое покрытие с эффектом здорового блеска вам точно подойдет.

Ресницы без туши

Один из самых неожиданных трендов—- полноценный макияж без туши. Ресницы оставляют "голыми", зато акцент делают на губы, брови или веки. Это выглядит свежо, но немного необычно. Особенно для тех, кто привык "открывать" взгляд с помощью туши.

Ресницы без туши. фото: Freepik

Цветные ресницы

Другая крайность цветные туши. Голубая, розовая, желтая — все зависит от настроения. В прошлом году фаворитом был бордовый, а сейчас — чем ярче, тем лучше. Но имейте в виду: такая идея больше для выходного дня, а не для офиса. И найти действительно хорошую тушь, которая не только имеет хороший цвет, но и держится, это еще тот квест.

Акварельные губы

Суть проста: на середину губ наносят немного помады (лучше красной или розовой), а затем растушевывают пальцем. Получается нежно, естественно, будто губы немного увеличились. Особенно классно смотрится на пухлых губах, но и для тонких подходит — добавляет объема без карандаша.

Удачный оттенок губ. Фото: Freepik

Не обязательно любить все тренды, достаточно найти тот, что подчеркнет именно вашу красоту. А с чем-то и не согласиться тоже нормально. Потому что лучший макияж — тот, с которым вам комфортно.

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