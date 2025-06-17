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Главная Мода Звездный визажист раскрыл секрет идеальных румян

Звездный визажист раскрыл секрет идеальных румян

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 10:25
Как звезды достигают идеального румянца — раскрыт секрет
Румяна. Фото: Freepik
Ключові моменти По какому принципу выбирать румяна Как наносить румяна Маленький лайфхак

Румяна — это не просто еще один тюбик в косметичке. Они способны буквально "оживить" лицо, добавить свежести, будто вы только что вернулись с прогулки на морском побережье. Но чтобы румяна работали на вас, а не против вас, нужно знать несколько важных нюансов. И тут на помощь приходит звездный визажист Патрик Та — тот самый, кто работает с Джиджи Хадид, Шей Митчелл и другими красавицами, которые всегда выглядят безупречно.

Об этом пишет Parade.

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По какому принципу выбирать румяна

По словам Патрика, лучший выбор — это теплые оттенки румян, которые добавляют цвета, но не "перекрывают" естественный тон кожи. Избегайте слишком ярко-оранжевых тонов, особенно если у вас светлая или холодная кожа. Идеальный вариант — розово-персиковые румяна: они будто подсвечивают лицо изнутри. Особенно хорошо они работают на более зрелой коже, ведь имеют кремовую текстуру с эффектом увлажнения — не подчеркивают морщины, а наоборот, делают лицо более мягким.

Румʼяна важливо обирати правильно
Девушке делает себе макияж. Фото: Freepik

Как наносить румяна

Патрик советует начинать с кремовых румян: наносите их подушечками пальцев — это помогает лучше почувствовать кожу и не переборщить. Начинайте со щек и двигайтесь вверх к вискам. Такая техника создает эффект естественного румянца и немного "подтягивает" овал лица. Не нужно рисовать круги или полоски — главное, чтобы все выглядело максимально мягко и натурально.

Нюанси правильного макіяжу
Девушка наносит румяна на щеки. Фото: Freepik

После этого важный трюк. Чтобы макияж держался дольше, Патрик советует зафиксировать румяна прозрачной пудрой. Просто возьмите пушистую кисть, слегка коснитесь пудры и мягкими вбивающими движениями нанесите ее поверх румян, особенно в зоне под глазами. Это не только продлит стойкость макияжа, но и придаст эффект "отретушированного" лица — как после фильтра в Instagram.

Маленький лайфхак

Если вы хотите еще больше свежести — нанесите остатки румян (оставшиеся на пальцах или кисточке) на переносицу. Это создает очень естественный, "солнечный" образ — будто вас немного припекло на солнышке.

Во всем этом главное — не бояться экспериментировать. И помните, что правильно подобранные и аккуратно нанесенные румяна способны сделать с лицом гораздо больше, чем любой дорогой хайлайтер или фильтр.

Ранее мы писали о том, как сделать максимально естественный макияж.

Также мы сообщали о влажном контурировании, которое сейчас в моде.

мода макияж тренды красота стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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