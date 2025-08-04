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Головна Мода В моді ліфтинг-макіяж, що омолоджує обличчя за хвилини

В моді ліфтинг-макіяж, що омолоджує обличчя за хвилини

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 21:04
Омолоджуючий макіяж, який легко повторити вдома — поради від візажиста
Дівчині фарбують губи. Фото: Freepik

Якщо знати кілька секретів і трішки попрактикуватися, то можна з часом навчитись створювати макіяж, який підходитиме саме вам й підкреслюватиме вашу красу в будь-якій ситуації.

Для Cosmopolitan Ukraine візажистка, викладачка та суддя міжнародних чемпіонатів Ірина Бублик розповіла, як зробити ліфтинг-макіяж — ніжний, природний та ідеальний навіть для шкіри з ознаками вікових змін.

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Що таке ліфтинг-макіяж і як його зробити

Це техніка, яка допомагає "підняти" риси обличчя, зробити погляд відкритішим, а шкіру свіжішою та доглянутою. Головний принцип — не ховати себе під шарами косметики, а навпаки, підкреслювати природні риси.

Перший етап — підготовка шкіри

  • Спочатку очищаємо обличчя улюбленим засобом (молочко, гель або пінка).
  • Протираємо шкіру тонером.
  • Зволожуємо кремом, не забуваючи про шию і зону декольте.

Ірина радить відмовитися від праймера у повсякденному макіяжі — він часто обтяжує шкіру, а для сухої ще й підсилює відчуття стягнутості.

Перед макіяжем наша шкіра вимагає догляду
Дівчина наносить крем на обличчя. Фото: Freepik

Підбираємо ідеальний тон

Для ліфтинг-ефекту обирайте легкі текстури: флюїд, СС або ВВ-крем. Перевірте відтінок на лінії щелепи — тон повинен зливатися і з обличчям, і з шиєю.

Консилер беріть на 1–2 тони світліший за тональний. Не використовуйте щільні стіки — вони лише підкреслять зморшинки. Закріплюйте макіяж прозорою розсипчастою пудрою — вона лягає тонким шаром і не сушить шкіру.

Контуринг і рум’яна

Скульптор або бронзер нанось рухами від вуха до середини щоки, спрямовуючи лінії вгору. Для скульптора обирайте матову текстуру, а бронзер може бути з легким теплим сяйвом. Рум’яна варто наносити на яблучка щік, розтушовуючи до скронь. Це освіжить обличчя та зробить його більш живим.

Рум'яна зараз роблять майже усі
Дівчина наносить рум’яна. Фото: Freepik

Макіяж очей

Брови залишайте природними: трохи підфарбувати тінями чи олівцем і зафіксувати прозорим гелем. Для тіней вибирайте теплі нюдові відтінки без блискіток. Уздовж лінії вій можна додати тонкий штрих темно-кавовими чи графітовими тінями, розтушувавши їх. Туш наносьте від коренів до кінчиків, а перед цим підкрути вії керлером — так погляд стане більш відкритим.

Губи

Обведіть контур олівцем у тон помади або трохи темнішим — це зробить форму виразнішою. Використовуйте м’які натуральні відтінки, а за бажанням можна додати краплю блиску по центру губ.

Губи найважливіша частина макіяжу
Гарні губи у дівчини. Фото: Freepik

Уникайте надто темних і матових помад, адже вони візуально "старять".

Раніше ми писали про те, як створити трендовий і майже невидимий макіяж.

Також ми повідомляли, що таке вологе контурування і чому воно таке трендове.

мода макіяж тренди краса стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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