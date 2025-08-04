Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода В моде лифтинг-макияж, что омолаживает лицо за минуты

В моде лифтинг-макияж, что омолаживает лицо за минуты

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 21:04
Омолаживающий макияж, который легко повторить дома - советы от визажиста
Девушке красят губы. Фото: Freepik

Если знать несколько секретов и немного попрактиковаться, то можно со временем научиться создавать макияж, который будет подходить именно вам и подчеркивать вашу красоту в любой ситуации.

Для Cosmopolitan Ukraine визажист, преподаватель и судья международных чемпионатов Ирина Бублик рассказала, как сделать лифтинг-макияж — нежный, естественный и идеальный даже для кожи с признаками возрастных изменений.

Реклама
Читайте также:

Что такое лифтинг-макияж и как его сделать

Это техника, которая помогает "приподнять" черты лица, сделать взгляд более открытым, а кожу свежей и ухоженной. Главный принцип — не прятать себя под слоями косметики, а наоборот, подчеркивать естественные черты.

Первый этап — подготовка кожи

  • Сначала очищаем лицо любимым средством (молочко, гель или пенка).
  • Протираем кожу тонером.
  • Увлажняем кремом, не забывая про шею и зону декольте.

Ирина советует отказаться от праймера в повседневном макияже — он часто утяжеляет кожу, а для сухой еще и усиливает ощущение стянутости.

Перед макіяжем наша шкіра вимагає догляду
Девушка наносит крем на лицо. Фото: Freepik

Подбираем идеальный тон

Для лифтинг-эффекта выбирайте легкие текстуры: флюид, СС или ВВ-крем. Проверьте оттенок на линии челюсти — тон должен сливаться и с лицом, и с шеей.

Консилер берите на 1-2 тона светлее тонального. Не используйте плотные стики — они лишь подчеркнут морщинки. Закрепляйте макияж прозрачной рассыпчатой пудрой — она ложится тонким слоем и не сушит кожу.

Контуринг и румяна

Скульптор или бронзер наносите движениями от уха до середины щеки, направляя линии вверх. Для скульптора выбирайте матовую текстуру, а бронзер может быть с легким теплым сиянием. Румяна следует наносить на яблочки щек, растушевывая к вискам. Это освежит лицо и сделает его более живым.

Рум'яна зараз роблять майже усі
Девушка наносит румяна. Фото: Freepik

Макияж глаз

Брови оставляйте естественными: немного подкрасьте тенями или карандашом и зафиксируйте прозрачным гелем. Для теней выбирайте теплые нюдовые оттенки без блесток. Вдоль линии ресниц можно добавить тонкий штрих темно-кофейными или графитовыми тенями, растушевав их. Тушь наносите от корней до кончиков, а перед этим подкрутите ресницы керлером — так взгляд станет более открытым.

Губы

Обведите контур карандашом в тон помады или чуть темнее — это сделает форму более выразительной. Используйте мягкие натуральные оттенки, а по желанию можно добавить каплю блеска по центру губ.

Губи найважливіша частина макіяжу
Красивые губы у девушки. Фото: Freepik

Избегайте слишком темных и матовых помад, ведь они визуально "старят".

Ранее мы писали о том, как создать трендовый и почти невидимый макияж.

Также мы сообщали, что такое влажное контурирование и почему оно такое трендовое.

мода макияж тренды красота стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации