Омолаживающий макияж, который легко повторить дома - советы от визажиста

Девушке красят губы. Фото: Freepik

Если знать несколько секретов и немного попрактиковаться, то можно со временем научиться создавать макияж, который будет подходить именно вам и подчеркивать вашу красоту в любой ситуации.

Для Cosmopolitan Ukraine визажист, преподаватель и судья международных чемпионатов Ирина Бублик рассказала, как сделать лифтинг-макияж — нежный, естественный и идеальный даже для кожи с признаками возрастных изменений.

Реклама

Читайте также:

Что такое лифтинг-макияж и как его сделать

Это техника, которая помогает "приподнять" черты лица, сделать взгляд более открытым, а кожу свежей и ухоженной. Главный принцип — не прятать себя под слоями косметики, а наоборот, подчеркивать естественные черты.

Первый этап — подготовка кожи

Сначала очищаем лицо любимым средством (молочко, гель или пенка).

Протираем кожу тонером.

Увлажняем кремом, не забывая про шею и зону декольте.

Ирина советует отказаться от праймера в повседневном макияже — он часто утяжеляет кожу, а для сухой еще и усиливает ощущение стянутости.

Девушка наносит крем на лицо. Фото: Freepik

Подбираем идеальный тон

Для лифтинг-эффекта выбирайте легкие текстуры: флюид, СС или ВВ-крем. Проверьте оттенок на линии челюсти — тон должен сливаться и с лицом, и с шеей.

Консилер берите на 1-2 тона светлее тонального. Не используйте плотные стики — они лишь подчеркнут морщинки. Закрепляйте макияж прозрачной рассыпчатой пудрой — она ложится тонким слоем и не сушит кожу.

Контуринг и румяна

Скульптор или бронзер наносите движениями от уха до середины щеки, направляя линии вверх. Для скульптора выбирайте матовую текстуру, а бронзер может быть с легким теплым сиянием. Румяна следует наносить на яблочки щек, растушевывая к вискам. Это освежит лицо и сделает его более живым.

Девушка наносит румяна. Фото: Freepik

Макияж глаз

Брови оставляйте естественными: немного подкрасьте тенями или карандашом и зафиксируйте прозрачным гелем. Для теней выбирайте теплые нюдовые оттенки без блесток. Вдоль линии ресниц можно добавить тонкий штрих темно-кофейными или графитовыми тенями, растушевав их. Тушь наносите от корней до кончиков, а перед этим подкрутите ресницы керлером — так взгляд станет более открытым.

Губы

Обведите контур карандашом в тон помады или чуть темнее — это сделает форму более выразительной. Используйте мягкие натуральные оттенки, а по желанию можно добавить каплю блеска по центру губ.

Красивые губы у девушки. Фото: Freepik

Избегайте слишком темных и матовых помад, ведь они визуально "старят".

Ранее мы писали о том, как создать трендовый и почти невидимый макияж.

Также мы сообщали, что такое влажное контурирование и почему оно такое трендовое.