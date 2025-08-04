Омолаживающий макияж, который легко повторить дома - советы от визажиста

В моде лифтинг-макияж, что омолаживает лицо за минуты
Если знать несколько секретов и немного попрактиковаться, то можно со временем научиться создавать макияж, который будет подходить именно вам и подчеркивать вашу красоту в любой ситуации.
Для Cosmopolitan Ukraine визажист, преподаватель и судья международных чемпионатов Ирина Бублик рассказала, как сделать лифтинг-макияж — нежный, естественный и идеальный даже для кожи с признаками возрастных изменений.
Что такое лифтинг-макияж и как его сделать
Это техника, которая помогает "приподнять" черты лица, сделать взгляд более открытым, а кожу свежей и ухоженной. Главный принцип — не прятать себя под слоями косметики, а наоборот, подчеркивать естественные черты.
Первый этап — подготовка кожи
- Сначала очищаем лицо любимым средством (молочко, гель или пенка).
- Протираем кожу тонером.
- Увлажняем кремом, не забывая про шею и зону декольте.
Ирина советует отказаться от праймера в повседневном макияже — он часто утяжеляет кожу, а для сухой еще и усиливает ощущение стянутости.
Подбираем идеальный тон
Для лифтинг-эффекта выбирайте легкие текстуры: флюид, СС или ВВ-крем. Проверьте оттенок на линии челюсти — тон должен сливаться и с лицом, и с шеей.
Консилер берите на 1-2 тона светлее тонального. Не используйте плотные стики — они лишь подчеркнут морщинки. Закрепляйте макияж прозрачной рассыпчатой пудрой — она ложится тонким слоем и не сушит кожу.
Контуринг и румяна
Скульптор или бронзер наносите движениями от уха до середины щеки, направляя линии вверх. Для скульптора выбирайте матовую текстуру, а бронзер может быть с легким теплым сиянием. Румяна следует наносить на яблочки щек, растушевывая к вискам. Это освежит лицо и сделает его более живым.
Макияж глаз
Брови оставляйте естественными: немного подкрасьте тенями или карандашом и зафиксируйте прозрачным гелем. Для теней выбирайте теплые нюдовые оттенки без блесток. Вдоль линии ресниц можно добавить тонкий штрих темно-кофейными или графитовыми тенями, растушевав их. Тушь наносите от корней до кончиков, а перед этим подкрутите ресницы керлером — так взгляд станет более открытым.
Губы
Обведите контур карандашом в тон помады или чуть темнее — это сделает форму более выразительной. Используйте мягкие натуральные оттенки, а по желанию можно добавить каплю блеска по центру губ.
Избегайте слишком темных и матовых помад, ведь они визуально "старят".
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