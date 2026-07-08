Тренд у манікюрі, який часто можна побачити в Instagram і TikTok

Манікюр. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Цього сезону в манікюрі все частіше можна побачити справжні квіти. Маленькі сухоцвіти вже не є дивним експериментом — навпаки, вони стали однією з найпомітніших тенденцій. Їх додають у ніжні нюдові покриття, прозорий гель або молочну базу, завдяки чому нігті мають незвичний, але дуже витончений вигляд.

Новини.LIVE пояснить, чим особливий такий манікюр цього сезону.

Такий дизайн подобається тим, хто вже втомився від звичних малюнків і наклейок. Кожен манікюр виходить унікальним, адже однакових квітів у природі практично не існує. Саме це і робить його особливим.

Манікюр з трендовим декором

Варіантів оформлення дуже багато. Якщо хочеться чогось стриманого, достатньо світлого покриття та кількох маленьких квіточок у холодних відтінках — наприклад, синіх, бузкових чи лавандових. Такий манікюр не привертає надто багато уваги, але має дорогий й акуратний вигляд. Він легко поєднується і з повсякденним одягом, і з більш офіційними образами.

Модний манікюр в ніжному відтінку. Фото з Instagram

Тим, хто не любить активний дизайн на всіх нігтях, варто звернути увагу на акцентний варіант. Квіти розміщують лише на одному або двох нігтях, а решту залишають однотонними. Завдяки цьому манікюр виходить цікавішим. Це хороший вибір і для святкових подій, і для тих, хто просто хоче додати образу маленьку незвичну деталь.

Стильний манікюр. Фото з Instagram

Попри легкий вигляд, створення такого дизайну потребує уважності.

Спочатку майстер виконує звичайний манікюр, готує нігтьову пластину та наносить базове покриття. Далі починається найцікавіше — викладання сухоцвітів. Мініатюрні квіти, окремі пелюстки або листочки акуратно розміщують за допомогою пінцета. За потреби їх підрізають. Поки матеріал ще не застиг, елементи можна трохи пересунути або змінити їхнє розташування. Після цього дизайн перекривають прозорим гелем чи щільною базою. Квіти ніби опиняються всередині покриття, тому поверхня залишається абсолютно гладкою. Наприкінці майстер наносить топове покриття, полімеризує його та полірує нігті.

У результаті виходить манікюр, який нагадує маленькі флористичні композиції під прозорим склом. Він не лише має ефектний вигляд, а й залишається практичним у носінні, адже всі декоративні елементи надійно заховані під покриттям.

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