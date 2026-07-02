Стилісти назвали наймодніше взуття без підборів на літо-2026

Літнє взуття. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Коли на вулиці тримається справжня літня спека, кросівки та кеди втрачають свою актуальність. Влітку хочеться знайти взуття, яке буде легким, зручним і водночас стильним.

Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan розповість, на які варіанти взуття звернути увагу.

Цього сезону дизайнери пропонують чимало варіантів на плоскій підошві, які легко вписати як у повсякденний гардероб, так і в більш ошатні образи. Серед фаворитів літа 2026 року — моделі, які вже знайомі багатьом, але повернулися у сучасному прочитанні.

Трендові моделі босоніжок цього літа

Одним із головних трендів стали босоніжки з перетинкою між пальцями. Колись такі моделі асоціювалися переважно з пляжним відпочинком, а тепер їх сміливо поєднують із сукнями, лляними костюмами та широкими штанами.

Giambattista Valli. Фото з Cosmopolitan

Не втрачають популярності й босоніжки з тонкими ремінцями. Саме вони найчастіше з'являлися на подіумах під час презентації літніх колекцій. Завдяки витонченим лініям таке взуття пасує практично до будь-якого стилю одягу.

Kseniaschnaider. Фото з Cosmopolitan

Ще один помітний тренд — моделі із закритою п'яткою. Вони мають трохи стриманіший вигляд, ніж класичні босоніжки, але залишаються комфортними навіть у спеку. До того ж таке взуття часто обирають ті, хто проводить багато часу на ногах.

Balmain. Фото з Cosmopolitan

У моду також повернулися гладіатори. Довгі ремінці, які обвивають стопу або піднімаються вище щиколотки, знову стали частиною літніх колекцій. Вони добре поєднуються з короткими сукнями, спідницями та шортами.

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