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Головна Мода Роковини смерті Майкла Джексона: найепатажніші образи короля попмузики

Роковини смерті Майкла Джексона: найепатажніші образи короля попмузики

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Дата публікації: 25 червня 2026 11:30
Смерть Майкла Джексона: добірка найепатажніших образів
Американський співак Майкл Джексон. Фото: michaeljackson/Instagram

У четвер, 25 червня 2026 року, минає 17 років від дня смерті Майкла Джексона — легендарного американського співака та одного з найвпливовіших артистів в історії попмузики. Його сценічні образи стали не менш культовими, ніж його хіти, і сформували візуальний стиль цілої епохи.

З цієї нагоди Новини.LIVE зібрали найепатажніші образи "короля попмузики", які увійшли в історію світової культури.

 Хто такий Майкл Джексон

Майкл Джексон народився у 1958 році в США. Почав кар’єру у складі гурту The Jackson 5, а згодом став одним із найуспішніших сольних виконавців в історії музики.

Його альбом Thriller став найпродаванішим в історії попмузики, а також приніс артисту статус "короля попмузики". Світове визнання отримали також Bad, Dangerous та HIStory, які визначили звучання кількох поколінь.

Майкл Джексон
Майкл Джексон в білій рукавичці. Фото: michaeljackson/Instagram

Біла рукавичка — символ Майкла Джексона

Біла рукавичка, оздоблена блискітками, стала одним із найвпізнаваніших елементів стилю артиста. Вона вперше з’явилася на початку 1980-х і швидко перетворилася на культовий символ.

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Особливо ефектно вона виглядала під час виконання Billie Jean, коли кожен рух руки підкреслювало світло софітів.

Стиль Майкла Джексона
Майкл Джексон у червоній куртці. Фото: michaeljackson/Instagram

Червона куртка Thriller

Образ із кліпу Thriller (1983) став одним із найвідоміших у світовій попкультурі. Червоно-чорна шкіряна куртка миттєво стала символом епохи MTV.

Цей кліп змінив музичну індустрію, перетворивши відео на повноцінний кінематографічний продукт.

Роковини смерті Майкла Джексона
Кадр із відеокліпу Майкла Джексона "Smooth Criminal"

Smooth Criminal — елегантна класика

Білий костюм, капелюх-федора та чіткий силует стали візитівкою кліпу Smooth Criminal.

Образ відсилав до класичного Голлівуду 1930-х років і підкреслював сценічну пластичність артиста, зокрема його знаменитий "антигравітаційний нахил".

Образи Майкла Джексона
Один з образів Майкла Джексона. Фото: michaeljackson/Instagram

Епоха Bad — новий образ артиста

Період альбому Bad приніс більш жорсткий і темний стиль: чорні шкіряні куртки, ремені, металеві деталі та агресивніші образи.

Це стало відображенням нового етапу в кар’єрі Джексона та його дорослішання як артиста.

Сценічні костюми Майкла Джексона
Сценічний костюм Майкла Джексона. Фото: michaeljackson/Instagram

Сценічні костюми світових турів

Під час турів Джексон використовував блискучі сценічні костюми, створені для максимального візуального ефекту.

Вони взаємодіяли зі світлом, рухом і постановкою, перетворюючи кожен концерт на масштабне шоу.

Майкл Джексон мода
Майклд Джексон під час виступу. Фото: michaeljackson/Instagram

Мода, яка змінила попкультуру

Стиль Майкла Джексона став окремим культурним явищем. Він одним із перших перетворив сценічний костюм на частину музичного бренду.

Його образи — від білої рукавички до військових жакетів і футуристичних костюмів — вплинули на моду, кліпмейкінг і сценічну естетику у всьому світі.

Дизайнери й сьогодні надихаються його стилем, а елементи гардероба Джексона регулярно з’являються в сучасних колекціях.

Смерть Майкла Джексона

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в Лос-Анджелесі у віці 50 років.

На момент смерті він готувався до концертної серії This Is It, яка мала стати його поверненням на сцену після тривалої паузи.

Смерть настала внаслідок гострої інтоксикації сильнодіючими препаратами. Суд визнав особистого лікаря співака винним у ненавмисному вбивстві.

Новини.LIVE інформували, що цього літа прикраси виходять за межі звичного доповнення образу і стають його головним акцентом. На подіумах вони все частіше замінюють одяг, формуючи силует і створюючи ефект "другої шкіри". Дизайнери використовують метал, кристали та складні конструкції, щоб повністю переосмислити роль аксесуарів у моді.

Новини.LIVE також писали, що у спеку найкращим вибором стають легкі й продумані образи, які не потребують складних поєднань. Цього літа в тренді вільні спідниці, комплекти в клітинку та прості мінісукні, що забезпечують комфорт і стиль водночас. Такі речі дозволяють виглядати актуально навіть у найспекотніші дні, не перевантажуючи гардероб.

мода Майкл Джексон стиль
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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