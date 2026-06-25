Смерть Майкла Джексона: подборка самых эпатажных образов

Годовщина смерти Майкла Джексона: самые эпатажные образы короля попмузыки
В четверг, 25 июня 2026 года, исполняется 17 лет со дня смерти Майкла Джексона — легендарного американского певца и одного из самых влиятельных артистов в истории попмузыки. Его сценические образы стали не менее культовыми, чем его хиты и сформировали визуальный стиль целой эпохи.
По этому случаю Новини.LIVE собрали самые эпатажные образы "короля попмузыки", вошедшие в историю мировой культуры.
Кто такой Майкл Джексон
Майкл Джексон родился в 1958 году в США. Начал карьеру в составе группы The Jackson 5 , а затем стал одним из самых успешных сольных исполнителей в истории музыки.
Его альбом Thriller стал самым продаваемым в истории попмузыки, а также принес артисту статус "короля попмузыки" . Мировое признание получили также Bad, Dangerous и HIStory , определившие звучание нескольких поколений.
Белая перчатка — символ Майкла Джексона
Белая перчатка, украшенная блестками , стала одним из самых узнаваемых элементов стиля артиста. Она впервые появилась в начале 1980-х и быстро превратилась в культовый символ.
Особенно эффектно она выглядела во время исполнения Billie Jean, когда каждое движение руки подчеркивало свет софитов.
Красная куртка Thriller
Образ из клипа Thriller (1983) стал одним из самых известных в мировой попкультуре. Красно-черная кожаная куртка стала символом эпохи MTV.
Этот клип сменил музыкальную индустрию, превратив видео в полноценный кинематографический продукт.
Smooth Criminal — элегантная классика
Белый костюм, шляпа-федора и четкий силуэт стали визитной карточкой клипа Smooth Criminal.
Образ отсылал в классический Голливуд 1930-х годов и подчеркивал сценическую пластичность артиста, в частности его знаменитый "антигравитационный наклон".
Эпоха Bad — новый образ артиста
Период альбома Bad принес более жесткий и темный стиль : черные кожаные куртки, ремни, металлические детали и более агрессивные образы.
Это явилось отражением нового этапа в карьере Джексона и его взросления как артиста.
Сценические костюмы мировых туров
Во время туров Джексон использовал блестящие сценические костюмы , предназначенные для максимального визуального эффекта.
Они взаимодействовали со светом, движением и постановкой, превращая каждый концерт в масштабное шоу.
Мода, сменившая попкультуру
Стиль Майкла Джексона стал особым культурным явлением. Он одним из первых превратил сценический костюм в часть музыкального бренда.
Его образы — от белой перчатки до военных жакетов и футуристических костюмов — повлияли на моду, клипмейкинг и сценическую эстетику во всем мире.
Дизайнеры до сих пор вдохновляются его стилем, а элементы гардероба Джексона регулярно появляются в современных коллекциях.
Смерть Майкла Джексона
Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет.
К моменту смерти он готовился к концертной серии This Is It, которая должна была стать его возвращением на сцену после длительной паузы.
Смерть наступила в результате острой интоксикации сильнодействующими препаратами. Суд признал личного врача певца виновным в непреднамеренном убийстве.
Новини.LIVE информировали, что этим летом украшения выходят за пределы привычного дополнения образа и становятся его главным акцентом. На подиумах они все чаще заменяют одежду, формируя силуэт и создавая эффект "второй кожи". Дизайнеры используют металл, кристаллы и складные конструкции, чтобы полностью переосмыслить роль аксессуаров в моде.
Новини.LIVE также писали, что в жару лучшим выбором становятся легкие и продуманные образы, не требующие сложных сочетаний. Этим летом в тренде свободные юбки, комплекты в клетку и простые миниплатья , обеспечивающие комфорт и стиль одновременно. Такие вещи позволяют выглядеть актуально даже в самые жаркие дни, не перегружая гардероб.