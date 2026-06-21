Для чего нужны тканевые лямки на одежде: об этом мало кто знает

Процесс создания одежды. Коллаж: Новини.LIVE

При покупке нового платья, блузки или топа трудно не заметить на плечах тонкие ленточки из ткани или прозрачного силикона. Многие сразу думают, что это лишняя деталь, и даже срезают ее. На самом деле у этих незаметных лямок есть вполне конкретное назначение.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Для чего нужны лямки внутри одежды

Чаще всего такие ленты пришивают к вещам с открытыми плечами, широким вырезом или тонкими бретелями. Именно они помогают правильно размещать одежду на вешалке. Лямки накидывают на специальные крючки плечиков, благодаря чему вещь хорошо фиксируется и не падает.

Особенно это важно для магазинов, где на стойках могут висеть сотни изделий. Если бы таких лент не было, одежда постоянно оказывалась бы на полу, в результате чего быстрее теряла бы опрятный вид.

Лямка на платье. Кадр из видео

Впрочем, польза от них есть не только для продавцов. В домашнем шкафу они также помогают поддерживать порядок. Легкие платья, шелковые блузки или топы из гладкой ткани часто спадают с плечиков, а благодаря лямкам остаются на месте.

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Обычно производители используют два варианта таких элементов — тканевые или прозрачные силиконовые. Чаще всего их можно найти в верхней части изделия, хотя иногда они расположены и в других местах в зависимости от фасона.

Так что в следующий раз, когда увидите внутри одежды эти тонкие ленточки, не спешите считать их ненужными. Это небольшая, но очень практичная деталь, которая помогает дольше сохранять вещи в хорошем состоянии и избавляет от лишних хлопот при хранении.

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