Что означают различные обозначения на ярлыках одежды: простое объяснение

Этикетка на майке. Фото: magnific

Многие после покупки новой вещи в первую очередь срезают все ярлыки. Особенно если они мешают или выглядят неаккуратно. Но именно на этих небольших бирках производители оставляют информацию, которая помогает правильно ухаживать за одеждой и не испортить ее уже после первой стирки.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Как расшифровать маркировку на одежде

Разные ткани по-разному реагируют на воду, температуру, глажку или отбеливатели. То, что без проблем выдержит хлопок, может безнадежно испортить шелк или шерсть. Именно поэтому перед стиркой стоит хотя бы раз взглянуть на маркировку производителя.

На бирках можно увидеть несколько основных символов. Каждый из них отвечает за отдельный этап ухода за вещью.

Таз с водой подсказывает правила стирки. Если внутри указана температура, именно ее рекомендуют использовать. Иногда вместо цифр можно увидеть точки. Одна означает прохладную воду, две — более теплую, а три позволяют стирать при более высокой температуре. Перечеркнутый таз свидетельствует о том, что стирать вещь обычным способом нельзя.

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Квадрат касается сушки. Если знак не имеет дополнительных отметок, особых ограничений нет. А вот различные линии или символы внутри могут указывать на необходимость сушить вещь в подвешенном состоянии, горизонтально или без использования машинной сушки. Перечеркнутый квадрат означает, что сушильную машину лучше не использовать.

Еще один важный знак — треугольник. Он связан с отбеливанием. Если треугольник обычный, использование отбеливателя допускается. Дополнительные символы могут уточнять, какие именно средства подходят. А перечеркнутый треугольник предупреждает, что любое отбеливание может повредить ткань или изменить ее цвет.

Глажку обозначают знакомым всем символом утюга. Внутри обычно ставятся точки, которые показывают допустимую температуру. Чем больше точек, тем сильнее можно нагревать утюг. Для деликатных тканей рекомендуют минимальный режим, тогда как плотные материалы выдерживают значительно более высокую температуру.

Отдельно на ярлыках можно встретить кружочек. Он касается профессиональной чистки. Такие обозначения особенно часто встречаются на верхней одежде, костюмах или вещах из деликатных материалов.

Стоит также обращать внимание на линии под символами. Одна черта означает деликатный режим ухода, две — максимально бережный. Если же знак перечеркнут, производитель фактически запрещает определённое действие.

На первый взгляд эти маленькие значки могут показаться непонятными. Но на самом деле они помогают продлить жизнь любимым вещам, сохранить цвет ткани и избежать неприятных сюрпризов после стирки. Поэтому прежде чем выбрасывать или срезать бирку, лучше убедиться, что вы запомнили все рекомендации по уходу.

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