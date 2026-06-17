Що означають різні позначки на ярликах одягу: просте пояснення

Бирка на майці. Фото: magnific

Багато хто після покупки нової речі насамперед зрізає всі ярлики. Особливо якщо вони заважають або мають неохайний вигляд. Але саме на цих невеликих бирках виробники залишають інформацію, яка допомагає правильно доглядати за одягом і не зіпсувати його вже після першого прання.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Як розшифрувати позначки на одязі

Різні тканини по-різному реагують на воду, температуру, прасування чи відбілювачі. Те, що без проблем витримає бавовна, може безнадійно зіпсувати шовк або вовну. Саме тому перед пранням варто хоча б раз подивитися на позначки виробника.

На бирках можна побачити кілька основних символів. Кожен із них відповідає за окремий етап догляду за річчю.

Таз із водою підказує правила прання. Якщо всередині вказана температура, саме її рекомендують використовувати. Іноді замість цифр можна побачити крапки. Одна означає прохолодну воду, дві — теплішу, а три дозволяють прати за вищої температури. Перекреслений таз свідчить про те, що прати річ звичайним способом не можна.

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Квадрат стосується сушіння. Якщо знак не має додаткових позначок, особливих обмежень немає. А от різні лінії чи символи всередині можуть вказувати на необхідність сушити річ у підвішеному стані, горизонтально або без використання машинної сушки. Перекреслений квадрат означає, що сушильну машину краще не використовувати.

Ще один важливий знак — трикутник. Він пов'язаний із відбілюванням. Якщо трикутник звичайний, використання відбілювача допускається. Додаткові символи можуть уточнювати, які саме засоби підходять. А перекреслений трикутник попереджає, що будь-яке відбілювання може пошкодити тканину або змінити її колір.

Прасування позначають знайомим усім символом праски. Усередині зазвичай ставлять крапки, які показують допустиму температуру. Чим більше крапок, тим сильніше можна нагрівати праску. Для делікатних тканин рекомендують мінімальний режим, тоді як щільні матеріали витримують значно вищу температуру.

Окремо на бирках можна зустріти кружечок. Він стосується професійного чищення. Такі позначки особливо часто трапляються на верхньому одязі, костюмах або речах із делікатних матеріалів.

Варто також звертати увагу на лінії під символами. Одна риска означає делікатний режим догляду, дві — максимально дбайливий. Якщо ж знак перекреслений, виробник фактично забороняє певну дію.

На перший погляд ці маленькі значки можуть здатися незрозумілими. Але насправді вони допомагають продовжити життя улюбленим речам, зберегти колір тканини та уникнути неприємних сюрпризів після прання. Тому перш ніж викидати або зрізати бирку, краще переконатися, що ви запам'ятали всі рекомендації щодо догляду.

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