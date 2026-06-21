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Головна Мода Навіщо на одязі залишають дивні лямки: відповідь проста

Навіщо на одязі залишають дивні лямки: відповідь проста

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 16:27
Для чого потрібні лямки з тканини на одязі: мало хто знає
Процес створення одягу. Колаж: Новини.LIVE

При покупці нової сукні, блузи чи топу важко не помітити всередині на плечах тонкі стрічки з тканини або прозорого силікону. Багато хто одразу думає, що це зайва деталь, і навіть зрізає її. Насправді ж у цих непомітних лямок є цілком конкретне призначення.

Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

Для чого потрібні лямки всередині одягу

Найчастіше такі стрічки пришивають до речей із відкритими плечима, широким вирізом або тонкими бретелями. Саме вони допомагають правильно розміщувати одяг на вішаку. Лямки накидають на спеціальні гачки плечиків, завдяки чому річ добре фіксується і не падає.

Особливо це важливо для магазинів, де на стійках можуть висіти сотні виробів. Якби таких стрічок не було, одяг постійно опинявся б на підлозі, в результаті чого швидше втрачав би охайний вигляд.

Цікаві елементи в одязі
Лямка на сукні. Кадр з відео

Втім, користь від них є не лише для продавців. У домашній шафі вони також допомагають зберігати речі в порядку. Легкі сукні, шовкові блузи або топи з гладкої тканини часто спадають із плічок, а завдяки лямкам залишаються на місці.

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Зазвичай виробники використовують два варіанти таких елементів — тканинні або прозорі силіконові. Найчастіше їх можна знайти у верхній частині виробу, хоча іноді вони розташовані й в інших місцях залежно від фасону.

@shinamart

Sabes para que sirve los listones que traen las prendas ? #prendas #ropa #fyp #fyp #fypシ #parati

♬ original sound - shina

Тож наступного разу, коли побачите всередині одягу ці тонкі стрічки, не поспішайте вважати їх непотрібними. Це невелика, але дуже практична деталь, яка допомагає довше зберігати речі в гарному стані та позбавляє зайвого клопоту під час зберігання.

Раніше ми писали про блузу, яка краще за все працює в образах з джинсами. Мова про модель з воланами та оригінальним коміром.

Також Новини.LIVE повідомляли, як правильно розшифрувати позначки на одязі. Від цього залежить, як довго ваша річ зберігатиме вдалий вигляд.

одяг речі цікаві факти
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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