Не всім пасує: кому варто обрати стрижку "піксі" з чубчиком

Жінки з короткою стрижкою. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Коротка стрижка "піксі" вже давно не виходить із моди. Її обирають не лише молоді дівчата, а й жінки у віці, які хочуть освіжити зовнішність, зробити риси обличчя виразнішими й не витрачати багато часу на щоденне укладання.

Новини.LIVE розповість, у чому секрет популярності цієї зачіски.

Чим особлива стрижка "піксі"

Піксі можна укладати по-різному: зробити акуратною, легко недбалою або більш сміливою. Часто її плутають зі стрижкою гарсон, але між ними є різниця. У піксі більше текстури, рваних пасом і природної легкості, тоді як гарсон має більш гладку та стриману форму.

Кому пасує така зачіска

Піксі буде мати гарний вигляд у різному віці. Молодим дівчатам вона додає характеру, а жінкам старшого віку нерідко допомагає зробити образ свіжішим.

Найкраще ця стрижка поєднується з овальною, круглою, квадратною та прямокутною формою обличчя. Важливо лише правильно підібрати довжину й форму чубчика.

Що стосується волосся, то особливих обмежень немає. Пряме або трохи хвилясте волосся чудово тримає форму. А ось власницям дрібних кучерів варто бути готовими до того, що укладання потребуватиме більше часу.

Стильна піксі. Фото з Instagram

Чубчик змінює весь образ

Саме чубчик часто визначає, який вигляд матиме зачіска загалом.

Подовжений косий хорошим тим, що не потребує складного укладання й підходить практично на кожен день.

Асиметричний чубчик має більш сучасний і сміливий вигляд, і добре поєднується як із класичною піксі, так і з варіантами, де одна зі скронь коротша або навіть виголена.

Якщо ж хочеться додати образу трохи зухвалості, варто придивитися до рваного чубчика. Він личить не лише молодим дівчатам, а й жінкам після 40 років, роблячи зачіску менш суворою.

Піксі з чубчиком. Фото з Instagram

Що варто знати перед тим, як підстригтися

Піксі має одну особливість — вона швидко втрачає форму. Тому без регулярного оновлення зачіски в перукаря не обійтися.

Ще один момент — волосся має бути чистим. На короткій стрижці жирний блиск стає помітним значно швидше, ніж на довгому волоссі. Також ця зачіска відкриває обличчя, тому більше уваги привертають очі, губи та шкіра.

Як вибрати свій варіант

Якщо у вас овальна форма обличчя, можна сміливо експериментувати практично з будь-якою версією піксі — від ультракороткої до подовженої. Для круглого обличчя краще підійде довгий косий або асиметричний чубчик у поєднанні з видовженими скронями. Такі деталі допомагають візуально витягнути овал. Власницям квадратної форми обличчя стилісти радять уникати занадто короткого чубчика. Тут буде кращим варіантом подовжений косий, який пом'якшує риси та робить обличчя гармонійнішим.

Якщо волосся тонке й не має природного об'єму, ситуацію легко виправити за допомогою правильної укладки. Достатньо використати трохи мусу або пінки, щоб зачіска мала більш пишний вигляд протягом дня.

Раніше ми писали про те, кому варто відмовитися від стрижки короткої довжини. Це можна легко перевірити, якщо знати про один цікавий метод.

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