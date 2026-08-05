Не джинси й не спідниця: Дорофєєва знайшла несподівану пару до футболки "Шахтаря"

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Футболки футбольних клубів давно перестали бути лише атрибутом уболівальників. Це вкотре довела Надя Дорофєєва, з'явившись у футболці донецького "Шахтаря" під час презентації треку "747". Найбільше уваги привернула не сама джерсі, а те, як співачка її стилізувала.

Новини.LIVE розповість про новий образ зірки детальніше.

Чому всі обговорюють образ Дорофєєвої у футболці "Шахтаря"

За останні кілька років футболки футбольних клубів перекочували на подіуми, у гардероби знаменитостей і навіть на червоні доріжки. Цю тенденцію активно підтримують великі модні бренди, а дизайнери дедалі частіше говорять про те, що спортивний одяг сьогодні живе за власними правилами: його не потрібно носити лише зі спортивними штанами чи кросівками.

Саме на цьому контрасті й побудований образ Дорофєєвої. Об'ємна футболка "Шахтаря" з номером 747 і прізвищем співачки має максимально невимушений вигляд, але зовсім інший настрій задають чорні мінішорти зі шкіри. Вони додають силуету чіткої форми й не дають комплекту перетворитися на звичайний спортивний лук.

Висока посадка візуально витягує ноги, а гладка фактура шкіри створює виразний контраст із легкою тканиною футболки. Саме завдяки різниці матеріалів образ не має одноманітного вигляду.

Окремої уваги заслуговують прозорі чорні гольфи. Вони стали тією деталлю, яку легко не помітити з першого погляду, але саме вона додає образу характеру. Без них комплект був би значно простішим і більше нагадував би концертний костюм. Гольфи ж роблять його трохи сміливішим і навіть відсилають до естетики початку 2000-х, яка знову активно повернулася в моду.

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