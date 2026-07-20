Модний тренд, який може змінити пропорції фігури: що не так із бермудами

Джинсові шорти. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Бермуди вже другий сезон поспіль залишаються серед найпопулярніших моделей шорт. Їх носять із сорочками, жилетами, базовими футболками та легкими жакетами. Але є один нюанс: те, що має стильний вигляд на фото чи подіумі, не завжди однаково добре сидить на різних типах фігури.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Стилістка Олена Шевченко пояснила, кому бермуди дійсно пасують і на що варто звернути увагу перед покупкою.

Чому бермуди підходять не всім

Основна особливість бермудів — їхня довжина. Найчастіше вони закінчуються біля коліна або трохи вище чи нижче нього. Саме через це ноги можуть здаватися коротшими, ніж є насправді.

За словами стилістки, особливо помітний такий ефект у дівчат невисокого зросту. Якщо зріст менший приблизно за 168 сантиметрів, варто уважніше приміряти такі шорти й оцінювати їх не лише спереду, а й у повний зріст.

Кому бермуди личать найбільше

Найкращий вигляд ця модель має на високих і струнких жінках. Вільний крій створює красивий контраст із тендітною фігурою, тому образ виходить легким і сучасним.

Втім, це не означає, що іншим варто відмовлятися від бермудів. Просто потрібно правильно підібрати фасон.

Якщо у вас фігура типу "пісочний годинник" , краще звернути увагу на моделі із середньою або високою посадкою. Талію бажано підкреслити, а верх обрати більш прилеглий, щоб зберегти правильні пропорції.

, краще звернути увагу на моделі із середньою або високою посадкою. Талію бажано підкреслити, а верх обрати більш прилеглий, щоб зберегти правильні пропорції. Власницям фігури "груша" також можуть підійти бермуди, але без великих кишень чи іншого об'ємного декору на стегнах. Лаконічний крій у цьому випадку працює значно краще.

також можуть підійти бермуди, але без великих кишень чи іншого об'ємного декору на стегнах. Лаконічний крій у цьому випадку працює значно краще. Для фігури "прямокутник" ця модель теж може стати вдалим рішенням. Висока посадка допомагає зробити силует більш виразним і візуально сформувати талію.

Коли варто добре подумати перед покупкою

Стилістка радить уважніше ставитися до вибору бермудів, якщо є животик. Щільні тканини можуть додавати зайвого об'єму саме в цій зоні.

Жінкам із пишними формами теж не обов'язково відмовлятися від тренду. Проте варто враховувати особливості ніг. Якщо гомілки масивні, така довжина іноді робить їх ще помітнішими. Якщо ж нижня частина ноги досить струнка, бермуди будуть мати невдалий вигляд.

Ще одна деталь — коліна. Якщо вони не дуже виражені, краще обирати моделі, які повністю їх прикривають. Якщо форма коліна чітка, можна дозволити собі довжину саме до його середини.

Як зробити образ більш вдалим

Передусім не варто купувати бермуди лише тому, що вони зараз у моді. Набагато важливіше, щоб річ працювала саме на вашу фігуру. Під час вибору звертайте увагу на посадку, довжину та крій. Якщо потрібно, підкреслюйте талію ременем або більш приталеним верхом. А від великої кількості декоративних деталей на стегнах краще відмовитися — вони не завжди додають фігурі легкості.

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