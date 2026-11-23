Маколей Калкін, що зіграв Кевіна. Фото: Instagram/thevillageua

Компанія McDonald's готує святкову колаборацію з фільмом "Сам удома", яка точно сподобається тим, хто щороку передивляється комедію про пригоди Кевіна МакКалістера. До меню додадуть тематичні страви, а разом із ними можна буде отримати колекційні шкарпетки з деталями, знайомими шанувальникам стрічки. До рекламної кампанії також повернеться Маколей Калкін, який знову зіграє свого культового героя.

Новини.LIVE з посиланням на The Village розповість про цю новину детальніше.

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Що увійде до колекції McDonald's

У межах колаборації McDonald's представить чотири варіанти колекційних шкарпеток, присвячених "Сам удома". Їх видаватимуть разом зі спеціальними стравами, тож покупці зможуть не лише скуштувати тематичне меню, а й зібрати всі варіанти сувенірів.

Саме шкарпетки стали однією з найцікавіших деталей акції. Замість чергової чашки чи брелока бренд пропонує річ, яку можна носити, а не просто залишити на полиці. Та й зимові принти з відсиланнями до улюбленого фільму цілком вписуються в сезон подарунків і кумедних домашніх образів.

У меню ще з'явиться середня порція картоплі фрі Little Nero's Pizza McShaker. До неї додадуть приправу, за допомогою якої можна відтворити смак піци, яку так любив Кевін у фільмі. Також покупцям запропонують соус для сирної піци.

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На десерт приготували ванільний "МакФлурі" з гарячою помадкою, шматочками печива Oreo та різнокольоровими цукерками M&M's. Склад десерту нагадує про солодощі, якими Кевін запасався перед своїми домашніми пригодами, а сама подача підтримує атмосферу святкової комедії.

Окремою частиною кампанії стане поява Маколея Калкіна. Актор повернеться до образу Кевіна МакКалістера в рекламних матеріалах McDonald's — майже через 35 років після виходу першого фільму, який перетворив його на одну з найвідоміших дитячих зірок 90-х.

Спеціальне меню та колекційні шкарпетки з'являться в ресторанах McDonald's у США 1 грудня. Колаборація розрахована на святковий сезон, коли "Сам удома" знову стає одним із фільмів, які вмикають на фоні, поки прикрашають ялинку, загортають подарунки чи просто проводять вечір із родиною.

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