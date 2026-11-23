Макколей Калкин, сыгравший Кевина. Фото: Instagram/thevillageua

Компания McDonald's готовит праздничную коллаборацию с фильмом "Один дома", которая наверняка понравится тем, кто каждый год пересматривает комедию о приключениях Кевина Маккалистера. В меню появятся тематические блюда, а вместе с ними можно будет получить коллекционные носки с деталями, знакомыми поклонникам фильма. В рекламную кампанию также вернется Маколей Калкин, который вновь сыграет своего культового героя.

Новини.LIVE со ссылкой на The Village расскажут об этой новости подробнее.

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Что войдет в коллекцию McDonald's

В рамках коллаборации McDonald's представит четыре варианта коллекционных носков, посвященных фильму "Один дома". Их будут выдавать вместе со специальными блюдами, поэтому покупатели смогут не только попробовать тематическое меню, но и собрать все варианты сувениров.

Именно носки стали одной из самых интересных деталей акции. Вместо очередной чашки или брелока бренд предлагает вещь, которую можно носить, а не просто оставить на полке. Да и зимние принты с отсылками к любимому фильму вполне вписываются в сезон подарков и забавных домашних образов.

В меню также появится средняя порция картофеля фри Little Nero's Pizza McShaker. К ней добавят приправу, с помощью которой можно воссоздать вкус пиццы, которую так любил Кевин в фильме. Также покупателям предложат соус для сырной пиццы.

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На десерт приготовили ванильный "МакФлури" с горячей помадкой, кусочками печенья Oreo и разноцветными конфетами M&M's. Состав десерта напоминает о сладостях, которыми Кевин запасался перед своими домашними приключениями, а сама подача поддерживает атмосферу праздничной комедии.

Отдельной частью кампании станет появление Маколея Калкина. Актер вернется к образу Кевина Маккалистера в рекламных материалах McDonald's — почти через 35 лет после выхода первого фильма, который сделал его одной из самых известных детских звёзд 90-х.

Специальное меню и коллекционные носки появятся в ресторанах McDonald's в США 1 декабря. Коллаборация приурочена к праздничному сезону, когда "Один дома" вновь становится одним из тех фильмов, которые включают на фоне, пока украшают елку, заворачивают подарки или просто проводят вечер с семьей.

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