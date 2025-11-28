Відео
Головна Психологія "В її очах" — чому цей серіал радять подивитись психологи

"В її очах" — чому цей серіал радять подивитись психологи

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 22:12
Чому варто подивитись серіал "В її очах" — рекомендація від психологів
Головні герої серіалу "В її очах". Фото: кадр з відео

Деякі серіали захоплюють з перших хвилин та до останнього тримають в напрузі. Серед них — психологічний трилер "В її очах". Це стрічка про складний любовний трикутник, який поєднаний не лише почуттями. Є щось містичне та надприродне у стосунках головних героїв. Це "щось" вразить та поверне фінал серіалу в зовсім неочікуване русло.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чим цікавий серіал "В її очах"

В центрі сюжету — життя Луїзи. Жінка сама виховує сина та в один з вечорів випадково знайомиться з привабливим чоловіком у барі. Між парою зав'язується пристрасний роман на одну ніч. Однак згодом виявляється, що Девід — новий начальник Луїзи, відомий психіатр.

Жінка вагається між тим, чи варто продовжувати стосунки з Девідом далі, оскільки тепер вона — його підлегла. Однак почуття виявляються сильнішими за будь-що, і пара все ж вирішує бути разом. От тільки є одна проблема — виявляється, що чоловік одружений.

Неочікувано для себе, Луїза знайомиться з дружиною Девіда, Адель. Між жінками зав'язується дружба. Однак чим ближче знайомляться головні героїні, тим більш жахливі таємниці починають випливати на поверхню. Луїза підозрює, що Девід насправді є справжнім домашнім тираном. Однак правда виявляється набагато жахливішою.

Фінал цієї стрічки вас точно вразить. Протягом всього серіалу глядачеві залишають купу підказок, однак найважливіша таємниця прихована до самого кінця. Вона шокує та показує, на які жахливі речі може підштовхнути заздрість.

З погляду психології серіал "В її очах" цікавий тим, що він показує різні моделі поведінки людей. Інколи навіть найприязніша особистість може виявитися зовсім не тим, ким хоче здаватися, і важливо вміти розрізняти фальш та правду. Крім того, цей серіал стане хорошим інструментом для саморефлексії та роздумів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми про бізнес варто подивитись. Вони змінять погляди на підприємництво.

Також ми розповідали про те, які фільми варто подивитись всім жінкам. Вони стануть ідеальним вибором на вечір.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
