Почему стоит посмотреть сериал "В ее глазах" — рекомендация от психологов

Некоторые сериалы захватывают с первых минут и до последнего держат в напряжении. Среди них — психологический триллер "В ее глазах". Это лента о сложном любовном треугольнике, который связан не только чувствами. Есть что-то мистическое и сверхъестественное в отношениях главных героев. Это "что-то" поразит и вернет финал сериала в совершенно неожиданное русло.

Чем интересен сериал "В ее глазах"

В центре сюжета — жизнь Луизы. Женщина сама воспитывает сына и в один из вечеров случайно знакомится с привлекательным мужчиной в баре. Между парой завязывается страстный роман на одну ночь. Однако впоследствии оказывается, что Дэвид — новый начальник Луизы, известный психиатр.

Женщина колеблется между тем, стоит ли продолжать отношения с Дэвидом дальше, поскольку теперь она — его подчиненная. Однако чувства оказываются сильнее всего, и пара все же решает быть вместе. Вот только есть одна проблема — оказывается, что мужчина женат.

Неожиданно для себя, Луиза знакомится с женой Дэвида, Адель. Между женщинами завязывается дружба. Однако чем ближе знакомятся главные героини, тем более ужасные тайны начинают выплывать на поверхность. Луиза подозревает, что Дэвид на самом деле является настоящим домашним тираном. Однако правда оказывается гораздо более ужасной.

Финал этой ленты вас точно поразит. В течение всего сериала зрителю оставляют кучу подсказок, однако самая важная тайна скрыта до самого конца. Она шокирует и показывает, на какие ужасные вещи может подтолкнуть зависть.

С точки зрения психологии сериал "В ее глазах" интересен тем, что он показывает различные модели поведения людей. Иногда даже самая дружелюбная личность может оказаться совсем не тем, кем хочет казаться, и важно уметь различать фальшь и правду. Кроме того, этот сериал станет хорошим инструментом для саморефлексии и размышлений.

