Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология "В ее глазах" — почему этот сериал советуют посмотреть психологи

"В ее глазах" — почему этот сериал советуют посмотреть психологи

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 22:12
Почему стоит посмотреть сериал "В ее глазах" — рекомендация от психологов
Главные герои сериала "В ее глазах". Фото: кадр из видео

Некоторые сериалы захватывают с первых минут и до последнего держат в напряжении. Среди них — психологический триллер "В ее глазах". Это лента о сложном любовном треугольнике, который связан не только чувствами. Есть что-то мистическое и сверхъестественное в отношениях главных героев. Это "что-то" поразит и вернет финал сериала в совершенно неожиданное русло.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Чем интересен сериал "В ее глазах"

В центре сюжета — жизнь Луизы. Женщина сама воспитывает сына и в один из вечеров случайно знакомится с привлекательным мужчиной в баре. Между парой завязывается страстный роман на одну ночь. Однако впоследствии оказывается, что Дэвид — новый начальник Луизы, известный психиатр.

Женщина колеблется между тем, стоит ли продолжать отношения с Дэвидом дальше, поскольку теперь она — его подчиненная. Однако чувства оказываются сильнее всего, и пара все же решает быть вместе. Вот только есть одна проблема — оказывается, что мужчина женат.

Неожиданно для себя, Луиза знакомится с женой Дэвида, Адель. Между женщинами завязывается дружба. Однако чем ближе знакомятся главные героини, тем более ужасные тайны начинают выплывать на поверхность. Луиза подозревает, что Дэвид на самом деле является настоящим домашним тираном. Однако правда оказывается гораздо более ужасной.

Финал этой ленты вас точно поразит. В течение всего сериала зрителю оставляют кучу подсказок, однако самая важная тайна скрыта до самого конца. Она шокирует и показывает, на какие ужасные вещи может подтолкнуть зависть.

С точки зрения психологии сериал "В ее глазах" интересен тем, что он показывает различные модели поведения людей. Иногда даже самая дружелюбная личность может оказаться совсем не тем, кем хочет казаться, и важно уметь различать фальшь и правду. Кроме того, этот сериал станет хорошим инструментом для саморефлексии и размышлений.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы о бизнесе стоит посмотреть. Они изменят взгляды на предпринимательство.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы стоит посмотреть всем женщинам. Они станут идеальным выбором на вечер.

кино сериал Netflix психология советы
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации