Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія РДУГ у дорослих — як насправді він проявляється

РДУГ у дорослих — як насправді він проявляється

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 10:29
Як проявляється РДУГ у дорослих — психіатр назвав головні симптоми
Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що розлад дефіциту уваги з гіперактивністю проявляється лише у вигляді неуважності й непосидючості. Насправді РДУГ має набагато більше симптомів. Якщо помітити їх вчасно й звернутися до фахівця, негативних для психіки наслідків можна уникнути.

Про це розповів невролог і психіатр Давид Щербина в коментарі "Здоров'я 24".

Реклама
Читайте також:

Симптоми РДУГ у дорослих

Хронічна неуважність, труднощі з доведенням справ до кінця, надмірна імпульсивність і дратівливість можуть вказувати на розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Багато хто вважає, що РДУГ може бути лише у дітей, однак дорослих така проблема турбує не менш часто.

"У дорослому віці цей розлад часто залишається непоміченим. Багато хто роками пояснює свої труднощі "звичкою", "характером" чи просто втомою – хоча причиною може бути саме РДУГ", — зазначає Давид Щербина.

Ось які симптоми можуть вказувати на РДУГ у дорослої людини:

  • їй важко зосередитися на чомусь одному;
  • вона постійно приймає імпульсивні рішення;
  • звикла все відкладати на потім;
  • для неї очікування в черзі стає нестерпним;
  • вона постійно перебиває співрозмовника;
  • часто губить важливі речі.

У таких випадках варто звернутися до психіатра, аби діагностувати чи спростувати РДУГ. Якщо це підтвердиться, фахівець обере відповідну для вас тактику корекції розладу. Правильна терапія дасть відчутні результати. Після лікування людина зможе концентруватися на важливих речах, краще організовувати час та контролювати свої дії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички знищують психіку. Їх варто позбутися якнайшвидше.

Також ми розповідали про чотири головоломки, що покращують роботу мозку. Вони розвивають пам'ять та увагу.

психологія поради цікаві факти психіатр психіка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації