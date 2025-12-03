Як проявляється РДУГ у дорослих — психіатр назвав головні симптоми

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що розлад дефіциту уваги з гіперактивністю проявляється лише у вигляді неуважності й непосидючості. Насправді РДУГ має набагато більше симптомів. Якщо помітити їх вчасно й звернутися до фахівця, негативних для психіки наслідків можна уникнути.

Про це розповів невролог і психіатр Давид Щербина в коментарі "Здоров'я 24".

Симптоми РДУГ у дорослих

Хронічна неуважність, труднощі з доведенням справ до кінця, надмірна імпульсивність і дратівливість можуть вказувати на розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Багато хто вважає, що РДУГ може бути лише у дітей, однак дорослих така проблема турбує не менш часто.

"У дорослому віці цей розлад часто залишається непоміченим. Багато хто роками пояснює свої труднощі "звичкою", "характером" чи просто втомою – хоча причиною може бути саме РДУГ", — зазначає Давид Щербина.

Ось які симптоми можуть вказувати на РДУГ у дорослої людини:

їй важко зосередитися на чомусь одному;

вона постійно приймає імпульсивні рішення;

звикла все відкладати на потім;

для неї очікування в черзі стає нестерпним;

вона постійно перебиває співрозмовника;

часто губить важливі речі.

У таких випадках варто звернутися до психіатра, аби діагностувати чи спростувати РДУГ. Якщо це підтвердиться, фахівець обере відповідну для вас тактику корекції розладу. Правильна терапія дасть відчутні результати. Після лікування людина зможе концентруватися на важливих речах, краще організовувати час та контролювати свої дії.

