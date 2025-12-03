Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология СДВГ у взрослых — как на самом деле он проявляется

СДВГ у взрослых — как на самом деле он проявляется

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 10:29
Как проявляется СДВГ у взрослых — психиатр назвал главные симптомы
Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Многие считают, что расстройство дефицита внимания с гиперактивностью проявляется только в виде невнимательности и неусидчивости. На самом деле СДВГ имеет гораздо больше симптомов. Если заметить их вовремя и обратиться к специалисту, негативных для психики последствий можно избежать.

Об этом рассказал невролог и психиатр Давид Щербина в комментарии "Здоров'я 24".

Реклама
Читайте также:

Симптомы СДВГ у взрослых

Хроническая невнимательность, трудности с доведением дел до конца, чрезмерная импульсивность и раздражительность могут указывать на расстройство дефицита внимания с гиперактивностью. Многие считают, что СДВГ может быть только у детей, однако взрослых такая проблема беспокоит не менее часто.

"Во взрослом возрасте это расстройство часто остается незамеченным. Многие годами объясняют свои трудности "привычкой", "характером" или просто усталостью — хотя причиной может быть именно СДВГ", — отмечает Давид Щербина.

Вот какие симптомы могут указывать на СДВГ у взрослого человека:

  • ему трудно сосредоточиться на чем-то одном;
  • он постоянно принимает импульсивные решения;
  • привык все откладывать на потом;
  • для него ожидание в очереди становится невыносимым;
  • он постоянно перебивает собеседника;
  • часто теряет важные вещи.

В таких случаях стоит обратиться к психиатру, чтобы диагностировать или опровергнуть СДВГ. Если это подтвердится, специалист выберет подходящую для вас тактику коррекции расстройства. Правильная терапия даст ощутимые результаты. После лечения человек сможет концентрироваться на важных вещах, лучше организовывать время и контролировать свои действия.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки уничтожают психику. От них стоит избавиться как можно быстрее.

Также мы рассказывали о четырех головоломках, которые улучшают работу мозга. Они развивают память и внимание.

психология советы интересные факты психиатр психика
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации