Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія 4 головоломки, що покращать пам'ять та роботу мозку

4 головоломки, що покращать пам'ять та роботу мозку

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 17:50
Оновлено: 10:54
Кращі головоломки для покращення пам'яті — повернуть мозок в тонус
Жінка та чоловік грають в шахи. Фото: Freepik

Тренувати мозок так само важливо, як й тіло. Ефективні головоломки допоможуть покращити пам'ять та концентрацію. До того ж такі вправи стануть найкращою профілактикою вікових змін.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Головоломки для покращення пам'яті

Пазли

Це одна з найбільш ефективних головоломок, що допоможе розвинути просторову пам'ять. Під час складання пазлів мозок повинен одночасно аналізувати ситуацію та запам'ятовувати важливі елементи. Це змушує його працювати активніше. До того ж пазли заспокоюють та допомагають зняти стрес.

Кросворди та судоку

Ще один відмінний спосіб прокачати мозок — судоку та кросворди. Такі головоломки тренують вербальну пам'ять. Кросворди змушують людину швидко згадувати слова, чим активізують мислення. А от судоку задіює логіку та змушує концентрувати увагу.

Ігри на пошук відповідностей

Сьогодні в смартфоні доступні сотні ігор на пошук відповідностей. Такі головоломки — це потужний інструмент, що може прокачати мозок. Вони тренують швидкість обробки інформації та покращують увагу. Науковці стверджують, що такі щоденні тренування допоможуть тримати мозок в тонусі.

Шахи та ребуси

Шахи чи інші стратегічні головоломки стануть найкращим тренуванням для мозку. Вони покращують пам'ять, здатність планувати та передбачати наслідки. Такі головоломки вимагають високої концентрації протягом тривалого часу, а тому тренують критичне мислення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички руйнують психіку. Вони роблять це непомітно.

Також ми розповідали про те, хто насправді кмітливіший — чоловіки чи жінки. Вчені здивували відповіддю.

психологія мозок поради цікаві факти головоломка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації