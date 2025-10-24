Джерело життєвої енергії — психологиня розповіла, як знайти своє

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Нерідко в людей виникає відчуття, що життєві сили та енергія геть вичерпані. Відновити їх нескладно, варто лише знати, де шукати своє місце натхнення. Саме воно наповнить й додасть наснаги.

Що допоможе відновити життєву енергію

Універсальні акумулятори

Як стверджують вчені, існує три універсальних джерела сили. Перше — стан "тут і зараз". Варто лише прийняти момент та перестати думати про минуле чи майбутнє — й енергія повернеться до вас. Друга сила — перестати поспішати або спізнюватись. На це витрачається забагато енергії. Третє джерело — сила позиції, переконань і принципів. Цілісний світогляд допоможе не витрачати зайві ресурси.

Тарілка бадьорості

На життєві сили великий вплив має і їжа. В деяких продуктах є глутамін. Він відповідає за правильне функціонування мозку й покращує настрій. Найбільше цієї амінокислоти є в м'ясі. Крім того, важливі джерела енергії — глюкоза, добута з натуральних солодощів, і жирні кислоти. Аби покращити настрій й додати собі сил, вживайте молоко, горіхи, насіння, рибу, зелень та боби.

Енергія сну

Потужним джерелом енергії є сон. Важливо засинати й прокидатись з правильними думками. Саме тому психологи радять в такі моменти згадувати лише хороше.

"Корисно для енергонасичення використовувати техніки спрямованої уяви. Наприклад, лежачи в ліжку, уявляти себе відпочивальником на теплому піску біля моря під променями сонця — це допоможе розслабитися і відчути енергетичний приплив", — зазначає психологиня Олена Вознесенська.

Заняття арттерапією

Один зі способів надихнутись та пробудити в собі внутрішні сили — малювання. Кожен колір здатен наповнювати певною енергією. Найбільші сприятливі відтінки — лимонний, золотий, помаранчевий та зелений. При цьому не потрібно малювати певні образи, варто дозволити собі творити та діяти за відчуттями.

Експрес-методи відновлення енергії

Існують ы мініритуали, що допоможуть знайти натхнення та сили. Наприклад, настрій підіймуть співи чи танці. Також відновитись допоможе смачний чай чи букет улюблених квітів. Це швидкі методи, що покращать настрій та допоможуть позбутись апатії.

Якщо ви відчуваєте наближення занепаду сил і духу, не варто зволікати. Віднайдіть своє джерело енергії та звертайтесь до нього за необхідності. Це допоможе постійно тримати себе у формі.

