Видео

Психолог объяснила, как найти собственный источник энергии

Дата публикации 24 октября 2025 17:50
обновлено: 17:53
Источник жизненной энергии — психолог рассказала, как найти свой
Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Нередко у людей возникает ощущение, что жизненные силы и энергия полностью исчерпаны. Восстановить их не сложно, стоит только знать, где искать свое место вдохновения. Именно оно наполнит и придаст сил.

Об этом пишет ТСН.

Читайте также:

Что поможет восстановить жизненную энергию

Универсальные аккумуляторы

Как утверждают ученые, существует три универсальных источника силы. Первый — состояние "здесь и сейчас". Стоит только принять момент и перестать думать о прошлом или будущем и энергия вернется к вам. Вторая сила — перестать спешить или опаздывать. На это тратится слишком много энергии. Третий источник — сила позиции, убеждений и принципов. Целостное мировоззрение поможет не тратить лишние ресурсы.

Тарелка бодрости

На жизненные силы большое влияние оказывает и еда. В некоторых продуктах есть глутамин. Он отвечает за правильное функционирование мозга и улучшает настроение. Больше всего этой аминокислоты есть в мясе. Кроме того, важные источники энергии — глюкоза, добытая из натуральных сладостей, и жирные кислоты. Чтобы улучшить настроение и придать себе сил, употребляйте молоко, орехи, семена, рыбу, зелень и бобы.

Де шукати сили та натхнення
Девушка кушает. Фото: Pexels

Энергия сна

Мощным источником энергии является сон. Важно засыпать и просыпаться с правильными мыслями. Именно поэтому психологи советуют в такие моменты вспоминать только хорошее.

"Полезно для энергонасыщения использовать техники направленного воображения. Например, лежа в постели, представлять себя отдыхающим на теплом песке у моря под лучами солнца — это поможет расслабиться и почувствовать энергетический приток", — отмечает психолог Елена Вознесенская.

Занятия арт-терапией

Один из способов вдохновиться и пробудить в себе внутренние силы — рисование. Каждый цвет способен наполнять определенной энергией. Наиболее благоприятные оттенки — лимонный, золотой, оранжевый и зеленый. При этом не нужно рисовать определенные образы, стоит позволить себе творить и действовать по ощущениям.

Де шукати сили та натхнення
Девушка рисует. Фото: Pexels

Экспресс-методы восстановления энергии

Существуют и мини-ритуалы, которые помогут найти вдохновение и силы. Например, настроение поднимут пение или танцы. Также восстановиться поможет вкусный чай или букет любимых цветов. Это быстрые методы, которые улучшат настроение и помогут избавиться от апатии.

Если вы чувствуете приближение упадка сил и духа, не стоит медлить. Найдите свой источник энергии и обращайтесь к нему при необходимости. Это поможет постоянно держать себя в форме.

Напомним, ранее мы писали о том, как найти свое место силы. Оно наполнит энергией и вдохновит на новые обращения.

Также мы рассказывали о том, какие привычки воруют вашу энергию. Из-за них не остается сил что-то делать.

психология советы энергия советы психолога вдохновение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
