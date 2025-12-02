Що допоможе підняти настрій — психологи назвали 5 дієвих способів

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Бувають дні, посередні між хорошим та поганим. У цей період хочеться сховатися у своїй затишній оселі, ввімкнути фільм та вкутатись у теплий плед. У такі мляві дні не хочеться нічого робити, а настрій геть пропадає. Виправити це та повернути собі енергію можна за допомогою кількох простих способів.

Як підняти собі настрій

Вийдіть на прогулянку

Найкращий спосіб швидко підняти собі настрій — провести час на свіжому повітрі. Психологи зазначають, що навіть 20-30 хвилин прогулянки буде достатньо для того, аби знизити рівень стресу та почати почуватися краще. Обирайте тихі місця, де можна побути наодинці з природою — парк, озеро чи ліс.

Ведіть щоденник вдячності

Візьміть собі за звичку вести щоденник вдячності. У дні, коли все здається не таким, позитивні думки, написані на папері, можуть стати справжньою рятівною шлюпкою. Перечитуйте щоденник тоді, коли відчуваєте апатію та втому. Такий метод допоможе покращити психічне здоров'я й позбутися тривожності.

Займіться творчістю

У погані дні варто спробувати зайнятися чимось творчим. Це пробудить мозок та дасть йому поштовх до того, аби поринути у стан натхнення. При цьому не обов'язково вміти красиво малювати, ліпити з глини чи професійно писати вірші. Просто дозвольте собі проявитися та спробуйте щось творче й цікаве.

Фізична активність

Ще один надійний спосіб, що допоможе підняти настрій, — фізичні вправи. Це допоможе почуватися спокійніше та заземленіше. При цьому не обов'язково потрібно бігти марафон чи годинами займатись у спортзалі. Можна спробувати просту розтяжку, піти на танці чи зайнятися йогою.

Зустріньтеся з близькими

Коли ви почуваєтесь спустошено та нічого не хочете, варто поспілкуватися з близькими. Проведіть час з другом чи рідною людиною. Якщо ж можливості зустрітися немає, зателефонуйте чи поспілкуйтеся онлайн. У будь-якому випадку це краще, аніж залишатися наодинці.

