Головна Психологія Як урятувати млявий день — прості способи підняти настрій

Як урятувати млявий день — прості способи підняти настрій

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 12:30
Що допоможе підняти настрій — психологи назвали 5 дієвих способів
Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Бувають дні, посередні між хорошим та поганим. У цей період хочеться сховатися у своїй затишній оселі, ввімкнути фільм та вкутатись у теплий плед. У такі мляві дні не хочеться нічого робити, а настрій геть пропадає. Виправити це та повернути собі енергію можна за допомогою кількох простих способів. 

Про це пише Real Simple.

Читайте також:

Як підняти собі настрій

Вийдіть на прогулянку

Найкращий спосіб швидко підняти собі настрій — провести час на свіжому повітрі. Психологи зазначають, що навіть 20-30 хвилин прогулянки буде достатньо для того, аби знизити рівень стресу та почати почуватися краще. Обирайте тихі місця, де можна побути наодинці з природою — парк, озеро чи ліс.

Ведіть щоденник вдячності

Візьміть собі за звичку вести щоденник вдячності. У дні, коли все здається не таким, позитивні думки, написані на папері, можуть стати справжньою рятівною шлюпкою. Перечитуйте щоденник тоді, коли відчуваєте апатію та втому. Такий метод допоможе покращити психічне здоров'я й позбутися тривожності.

Займіться творчістю

У погані дні варто спробувати зайнятися чимось творчим. Це пробудить мозок та дасть йому поштовх до того, аби поринути у стан натхнення. При цьому не обов'язково вміти красиво малювати, ліпити з глини чи професійно писати вірші. Просто дозвольте собі проявитися та спробуйте щось творче й цікаве.

Фізична активність

Ще один надійний спосіб, що допоможе підняти настрій, — фізичні вправи. Це допоможе почуватися спокійніше та заземленіше. При цьому не обов'язково потрібно бігти марафон чи годинами займатись у спортзалі. Можна спробувати просту розтяжку, піти на танці чи зайнятися йогою.

Зустріньтеся з близькими

Коли ви почуваєтесь спустошено та нічого не хочете, варто поспілкуватися з близькими. Проведіть час з другом чи рідною людиною. Якщо ж можливості зустрітися немає, зателефонуйте чи поспілкуйтеся онлайн. У будь-якому випадку це краще, аніж залишатися наодинці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що вас насправді тривожить. Допоможе простий психологічний тест.

Також ми розповідали про те, як підняти самооцінку й почати вірити у себе. Психологи назвали п'ять простих способів.

психологія поради цікаві факти настрій енергія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
