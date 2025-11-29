Відео
Головна Психологія Що вас найбільше тривожить — простий психологічний тест

Що вас найбільше тривожить — простий психологічний тест

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 08:00
Як зрозуміти, що вас хвилює насправді — підкаже простий тест
Дівчина тримає в руках планшет. Фото: Freepik

Кожен має свої страхи та переживання, про які мовчить або ж й сам не здогадується. Розкрити це допоможе простий психологічний тест. Він підкаже, що саме непокоїть вас найбільше.

Про це пише УНІАН.

Читайте також:

Психологічний тест на внутрішні переживання

Уважно подивіться на картинки. Оберіть той малюнок, який найвдаліше опише ваш нинішній настрій. Подумайте, яке саме зображення віддзеркалює ваш емоційний стан.

Тест на внутрішні переживання
Психологічний тест на внутрішні переживання. Фото: УНІАН

Картинка №1

Такий вибір свідчить про те, що ваш емоційний стан зараз напружений та спокійний водночас. Ззовні здається, що ви урівноважені й сильні, а всередині відчувається тривога. Ви схильні надміру контролювати все, що відбувається у вашому житті, через що виникає багато страхів та неспокою. Непередбачуваність лякає вас та вибиває з колії.

Картинка №2

Вибір такої картинки свідчить про те, що ви не можете знайти баланс. З одного боку хочеться вчинити так як бажає серце. З іншого — ви боїтеся осуду людей та сторонньої думки. Такий емоційний стан часто виникає в тих, хто звик підлаштовуватися під інших і постійно догоджати усім навколо.

Картинка №3

Якщо ви обрали таку картинку, то це вказує на хворобливий альтруїзм. Ви постійно намагаєтеся допомогти іншим та часто нехтуєте собою. Ваш емоційний стан — втома та вигорання, про яке навколишні навіть не здогадуються. Ви здаєтеся розуміючими, добрими та успішними, але коли залишаєтеся наодинці — падаєте від втоми.

Картинка №4

Ваші головні переживання пов'язані з неможливістю розслабитися й покластися на інших. Ви так довго звикли бути сильною особистістю, що не можете довіритися нікому крім себе. Це гнітить вас зсередини й змушує перебувати у постійній напрузі. Дозвольте собі розслабитися й перестаньте турбуватися про речі, на які ви не можете вплинути.

Нагадаємо, раніше ми писали про тест, який допоможе визначити, чи ви соціофоб. Він розкриє справжній характер.

Також ми розповідали про те, як дізнатись свої сильні сторони в кар'єрі. Їх розкриє психологічний тест.

психологія поради цікаві факти психологічний стан тест
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
