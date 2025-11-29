Видео
Главная Психология Что вас больше всего тревожит — простой психологический тест

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 08:00
Как понять, что вас волнует на самом деле — подскажет простой тест
Девушка держит в руках планшет. Фото: Freepik

Каждый имеет свои страхи и переживания, о которых молчит или же сам не догадывается. Раскрыть это поможет простой психологический тест. Он подскажет, что именно беспокоит вас больше всего.

Об этом пишет УНІАН.

Читайте также:

Психологический тест на внутренние переживания

Внимательно посмотрите на картинки. Выберите тот рисунок, который удачно опишет ваше нынешнее настроение. Подумайте, какое именно изображение отражает ваше эмоциональное состояние.

Тест на внутрішні переживання
Психологический тест на внутренние переживания. Фото: УНІАН

Картинка №1

Такой выбор свидетельствует о том, что ваше эмоциональное состояние сейчас напряженное и спокойное одновременно. Внешне кажется, что вы уравновешены и сильны, а внутри чувствуется тревога. Вы склонны излишне контролировать все, что происходит в вашей жизни, из-за чего возникает много страхов и беспокойства. Непредсказуемость пугает вас и выбивает из колеи.

Картинка №2

Выбор такой картинки свидетельствует о том, что вы не можете найти баланс. С одной стороны хочется поступить так как желает сердце. С другой — вы боитесь осуждения людей и постороннего мнения. Такое эмоциональное состояние часто возникает у тех, кто привык подстраиваться под других и постоянно угождать всем вокруг.

Картинка №3

Если вы выбрали такую картинку, то это указывает на болезненный альтруизм. Вы постоянно пытаетесь помочь другим и часто пренебрегаете собой. Ваше эмоциональное состояние — усталость и выгорание, о котором окружающие даже не догадываются. Вы кажетесь понимающими, добрыми и успешными, но когда остаетесь наедине — падаете от усталости.

Картинка №4

Ваши главные переживания связаны с невозможностью расслабиться и положиться на других. Вы так долго привыкли быть сильной личностью, что не можете довериться никому кроме себя. Это угнетает вас изнутри и заставляет находиться в постоянном напряжении. Позвольте себе расслабиться и перестаньте беспокоиться о вещах, на которые вы не можете повлиять.

Напомним, ранее мы писали о тесте, который поможет определить, являетесь ли вы социофобом. Он раскроет истинный характер.

Также мы рассказывали о том, как узнать свои сильные стороны в карьере. Их раскроет психологический тест.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
